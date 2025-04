Zacznij kulinarne przygotowania do świąt już dziś. 2-3 tygodnie przed świętami możesz nie tylko zaplanować świąteczne menu, ale rozpocząć gotowanie świątecznych potraw. Oto potrawy, które warto zrobić przed świętami i zamrozić, oraz takie, które lepiej ugotować na świeżo. Popraw kuchenne planowanie gotowania, zaoszczędź czas i pieniądze.

Spis treści:

Oto lista potraw, które można przygotować wcześniej przed świętami:

Piernik staropolski – dobry dojrzewający piernik staropolski z tradycyjnej receptury wręcz trzeba przygotować wcześniej przed świętami. Najlepszy czas na rozpoczęcie jego gotowania to wręcz początek listopada, ale niektóre przepisy pozwalają osiągnąć świetny efekt, robiąc piernik ok. tydzień przed świętami.

Zakwas na barszcz – samodzielnie ukiszone buraki nadadzą twojemu wigilijnemu barszczowi aromatu i koloru, który zachwyci każdego wigilijnego gościa.

Pierogi – właściwe mrożenie pierogów zapewnia, że po odmrożeniu są równie smaczne, co przygotowane na świeżo. Nikt nie zauważy, że je odmroziłaś.

Uszka – te same zasady, co przy mrożeniu pierogów, sprawdzają się przy uszkach. Zrób je wcześniej przed świętami, zamroź i potem odgrzej, np. odmrażając je na parze.

Bigos i dania z kapustą – każdy fan bigosu wie, że to danie najlepiej smakuje na drugi, a nawet trzeci dzień, po kilkukrotnym odgrzaniu. Mrożenie i odmrażanie bigosu też działa wręcz na jego korzyść. Nie tracisz walorów zdrowotnych i smakowych, a te drugie wręcz zyskujesz.

Biszkopt do ciasta lub tortu makowego. Mrożony biszkopt, który dobrze zapakujesz w spożywczą folię, zamrozisz, dając mu odpowiednią przestrzeń, a potem odmrozisz w lodówce, będzie równie smaczny, co biszkopt przygotowany na świeżo. Mrozisz oczywiście biszkopt upieczony i ostudzony. Pamiętaj, by odmrażać go powoli w lodówce. Biszkopt po odmrożeniu lepiej się kroi i kształtuje, niektórzy celowo poddają go zamrażania przed dalszymi krokami przygotowania ciasta z biszkoptem.

Świąteczny pasztet – pieczony pasztet (mięsny i wegetariański) nie traci dużo po odmrożeniu.

Paszteciki wigilijne – paszteciki z ciasta francuskiego i drożdżowego, które w wielu domach jada się na święta, doskonale nadają się do mrożenia i odmrażania. Nie miej oporów przed wrzuceniem ich do zamrażarki.

Barszcz wigilijny – możesz zrobić go przed świętami i zawekować. Nie polecany raczej mrożenia barszczu.

Makowiec - makowiec na święta doskonale się mrozi bez utraty jakości. Możesz zamrozić samą masę makową lub gotowy makowiec zawijany, lub drożdżowy. Unikaj mrożenia makowca z jabłkami.

Pierniczki - pierniczki świąteczne przy dobrym przechowywaniu wytrzymują nawet kilka tygodniu po upieczeniu. Możesz upiec je wcześniej i przetrzymywać w słoiku lub zamrozić gotowe wyrobione ciasto na pierniczki. To też pomysł dla rodziców na zajęcie dla dzieci w grudniowe wieczory: wystarczy odmrozić porcję ciasta i zorganizować zabawę w wycinanie pierników.

Kompot z suszu - przygotowanie kompotu z suszu na świeżo nie zajmuje dużo czasu, ale jeśli chcesz mieć ten niewielki obowiązek z głowy, możesz zrobić kompot z suszu przed świętami i zawekować go w czystych słoikach. Rozważ zrobienie zagęszczonego koncentratu kompotu z suszu, który potem rozcieńczysz ciepłą wodą. Smak będzie ten sam, a samodzielne dobranie proporcji pomoże ci uzyskać pożądaną intensywność.

Ryby - przed świętami możesz kupić, wstępnie obrobić i zamrozić ryby. To mit, że mrożone ryby są mniej smaczne.

Sprawdź też listę ciast do upieczenia przed świętami: Zobacz, jakie ciasta można upiec wcześniej przed świętami

fot. Co warto ugotować przed świętami: piernik/ Adobe Stock, anna_shepulova

Nie wszystkie potrawy świąteczne nadają się do mrożenia, wekowania i przechowywania. Oto lista kilku z nich, które lepiej zrobić na świeżo bezpośrednio przed świętami:

Zupa grzybowa – wigilijna zupa grzybowa będzie lepsza, jeśli przygotujesz ją dzień lub dwa przed świętami. Mrożenie zupy grzybowej też jest dozwolone, ale nie rób tego, jeśli zależy ci na najlepszym efekcie smakowym. Wiele związków aromatycznych z grzybów możesz utracić przy mrożeniu.

Ryba w galarecie – ryba w galarecie utraci przy mrożeniu swoją strukturę, którą doceniają jej miłośnicy. Jeśli po świętach zostanie ci kawałek ryby w galarecie, możesz zamrozić ją po oczyszczeniu z galarety, ale przygotowuj tej potrawy raczej przed świętami z zamysłem jej zamrożenia.

Sernik – sernik świąteczny po odmrożeniu może utracić swoją strukturę, zrobić się podmokły lub nawet kwaśny. To jedno z ciast, których lepiej nie mrozić.

Śledzie – śledzie lepiej przygotować na świeżo, w formie marynowanej mają stosunkowo długą datę ważności. Możesz zrobić śledzie tydzień przed świętami, ale przechowuj je w lodówce, nie w zamrażarce.

Sałatka jarzynowa – mrożenie sałatki jarzynowej wymieszanej już z majonezem nie jest zalecane. Sałatka po rozmrożeniu traci konsystencję i nie zachęca do spożycia.

Wcześniejsze przygotowanie i rozplanowanie świątecznego gotowania i przygotowywania posiłków ma wiele różnych zalet. Oto najważniejsze z nich, może skłonią cię do rozpoczęcia kulinarnych przygotowań do świąt trochę wcześniej niż zazwyczaj:

Oszczędzasz czas bezpośrednio przed świętami – możesz bardziej rozkoszować się świąteczną atmosferą i nie popadać w przedświąteczną panikę.

bezpośrednio przed świętami – możesz bardziej rozkoszować się świąteczną atmosferą i nie popadać w przedświąteczną panikę. Możesz zaoszczędzić na świątecznych spożywczych zakupach – jeśli rozplanujesz menu na święta wcześniej, większa szansa, że wyłapiesz okazje i promocje, niż gdy będziesz robić zakupy ze sztywną listą zakupów produktów świątecznych.

– jeśli rozplanujesz menu na święta wcześniej, większa szansa, że wyłapiesz okazje i promocje, niż gdy będziesz robić zakupy ze sztywną listą zakupów produktów świątecznych. Zyskujesz czas i przestrzeń na kulinarne eksperymenty – jeśli przygotujesz wcześniej bazowe potrawy na święta, może bezpośrednio przed świętami skusisz się jeszcze na jakiś kulinarny eksperyment i włączysz do menu ciekawą nietypową potrawę świąteczną. Polecamy np. wegańskie śledzie.

– jeśli przygotujesz wcześniej bazowe potrawy na święta, może bezpośrednio przed świętami skusisz się jeszcze na jakiś kulinarny eksperyment i włączysz do menu ciekawą nietypową potrawę świąteczną. Polecamy np. wegańskie śledzie. Zdejmujesz z siebie i domowników presję przedświątecznych przygotowań – odhaczysz kilka punktów z listy to do wcześniej i będziesz spokojniej podchodzić do pozostałych zadań.

– odhaczysz kilka punktów z listy to do wcześniej i będziesz spokojniej podchodzić do pozostałych zadań. Ograniczysz marnotrawstwo jedzenia. Możesz odmrażać je partiami i zmniejszysz szansę na poświąteczne resztki, które wylądują w koszu na śmieci.

