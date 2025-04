Wykonując pewne czynności, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z ich dokładnego sensu. Siła przyzwyczajeń jest jednak ogromna! Możesz to zauważyć w nietypowych sytuacjach - podczas awarii prądu większość z nas i tak szuka ręką włącznika, aby zgasić za sobą światło. Moc nawyków sprawia, że przy wyjściu z domu zawsze zamykamy drzwi na klucz, pomimo że nawet nie skupiamy na tym swojej uwagi.

Da się to oczywiście logicznie wytłumaczyć, ale wszyscy mamy również nawyki, które NAPRAWDĘ są bezcelowe. Wiele z nich jest związanych z gotowaniem: nie warto tracić na nie cennego czasu i sił!

1. Używanie oleju do smażenia tłustych mięs

Niektórzy przed smażeniem odruchowo skrapiają patelnię olejem albo wrzucają na nią kawałek masła. Staje się to całkowicie bezcelowe np. wtedy, gdy smażymy boczek. Wytopiony tłuszcz wystarczy do przyrządzenia potrawy - na pewno nic się nie przypali, a mięso nie stanie się też zbyt tłuste. W przypadku tego nawyku nie chodzi o oszczędność czasu, a raczej powstrzymanie się od wzbogacania dań dodatkowymi kaloriami wtedy, gdy nie są one potrzebne. Tłuste mięso nie potrzebuje dodatkowego "wspomagacza" podczas smażenia!

2. Siekanie ziół

Nie zawsze warto siekać zioła! Większość z nas niezależnie od sytuacji rozdrabnia np. bazylię lub rozmaryn. Bywa to błędem - włożenie do zupy całej gałązki jest równie dobrym rozwiązaniem, które także odda pełnię smaku i wzbogaci aromat. To dobra opcja dla osób, które nie lubią pływających w potrawie ziół i po przyrządzeniu dania sumiennie wyławiają z zupy wszystkie posiekane listki.

3. Obieranie pieczarek

Jeśli nie serwujesz pieczarek na surowo, nie musisz ich obierać! To zazwyczaj dość żmudna czynność, która zabiera sporo czasu. Skoro jednak podajesz te grzybki w formie smażonej lub gotowanej, tak naprawdę wystarczy dokładnie je umyć. Dla pewności warto wyszorować pieczarki szczoteczką. Bakterie nie mają szans - i tak zginą w starciu z ciepłą wodą, a potem podczas obróbki termicznej. Nie musisz być skazana na pracochłonne skubanie i obieranie

4. Zbyt długie gotowanie jajek na twardo

Jajka wystarczy gotować przez 8-10 minut. Nie ma sensu robić tego dłużej - to pozbawia je całkowicie wszystkich walorów smakowych, a dodatkowo również odżywczych. Przyczynia się do utraty witamin nawet o około 40%! Z pewnością zauważyłaś, że czasem żółtka stają się lekko zasiniałe. To właśnie niezawodny objaw tego, że jajko było gotowane zbyt długo.

5. Zbyt długie mieszanie składników na sernik

Wiele z nas ma tendencje do przesadzania z... mieszaniem. W niektórych przypadkach to może być bardzo zgubne! Jeśli robisz sernik, mieszaj masę tylko do połączenia się składników. W przeciwnym wypadku sprawisz, że twoje ciasto będzie o wiele mniej apetyczne. Znajdzie się w nim za dużo pęcherzyków powietrza, co sprawi że sernik podczas pieczenia bardzo mocno urośnie, a później szybko opadnie i popęka.

6. Przechowywanie w lodówce niektórych produktów

Nie wszystkim produktom służy przechowywanie w lodówce! Dla niektórych jest to wręcz bardzo niekorzystne - sprzyja skróceniu terminu przydatności do spożycia. Często jakby automatycznie umieszczasz w chłodziarce wszystkie zakupione warzywa, narażając je tym samym na błyskawiczne popsucie. To błąd! Nie trzymaj w lodówce np.:

ziemniaków,

pomidorów,

cebuli,

chleba,

papryki,

dżemu,

ketchupu,

czosnku,

kawy,

sosu sojowego.

7. Obieranie wszystkich ogórków

Ogórki szklarniowe nie wymagają obierania. Ich skórka jest cienka i gładka, a to właśnie pod nią znajduje się najwięcej witamin! Wystarczy porządnie je umyć. Z kolei ogórki gruntowe powinno się obierać - ich skórka jest o wiele grubsza, a co za tym idzie ciężkostrawna. Może mieć też specyficzny, gorzki posmak, który wpływa na walory smakowe.

8. Zbyt długie wyrabianie ciasta

Jeśli chcesz zrobić kruche ciasto, nie wyrabiaj go w nieskończoność. Wielu z nas wydaje się, że im dłużej nad nim „popracujemy”, tym lepszy będzie efekt. Wprost przeciwnie! Zbyt długo wyrabiane ciasto ma gorszą konsystencję. Tego rodzaju wypiek nie przepada za ciepłem, a nasze dłonie sprawiają, że masa nabiera zbyt wysokiej temperatury. Im krócej, tym lepiej.

