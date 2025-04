Kurki – grzyby z rodziny pieprznikowatych

Pieprznik jadalny, potocznie nazywany kurką lub liszką, to gatunek grzyba z rodziny pieprznikowatych. Kurka występuje na terenie całego kraju. Wygląda bardzo charakterystycznie, dzięki czemu trudno pomylić ją z innym gatunkiem.

Kapelusz może osiągać rozmiary nawet 10 cm. Trzonek jest nieco mniejszy. Barwa grzyba jest przeważnie od jasnożółtej do ciemnożółtej. Miąższ przejawia korzenny, lekko owocowy zapach. Smak kurki jest łagodny z delikatnym pieprzowym posmakiem.

Owocniki wyrastają od czerwca do października. Wysyp grzybów jest silnie uzależniony od pogody i długości trwania zimy.

Najczęściej kurki występują w lasach iglastych na piaszczystych i kwaśnych glebach.

Kurki – wartości odżywcze

Kurki, podobnie jak inne grzyby, nie są szczególnie wartościowymi produktami. Zawierają bardzo dużo wody oraz nieco tłuszczu i białka. Obecne w kurkach witaminy grupy B, C, D, E, beta karoten oraz minerały jak wapń, fluor, jod i potas występują w nieznacznych ilościach.

Kurki są także bardzo ciężkostrawne. Należy unikać dużych ilości smażonych grzybów przed snem, ponieważ długo zalegają w żołądku. Uwagę na to powinny zwracać przede wszystkim osoby z problemami układu trawiennego i wątroby, małe dzieci oraz osoby starsze.

Co zrobić z kurkami?

Kurkę charakteryzuje szereg zastosowań w kuchni. Najczęściej mieszamy kurki ze śmietaną, jednak nie jest to jedyna możliwość. Kurki możemy także marynować lub zamrozić by cieszyć się nimi cały rok.

Czyszczenie

Na wstępie należy grzyby oczyścić. Jest to dość pracochłonne zajęcie więc należy do niego przygotować dużą miskę z wodą, którą często wymieniamy. Odcinamy końcówki ogonków oraz uszkodzone fragmenty grzyba. Następnie dokładnie płuczemy każdą kurkę, pamiętając jednak, że zbyt długie przebywanie w wodzie powoduje nadmierne rozmiękczenie kurek.

Marynowanie

Przed marynowaniem należy gotować grzyby przez 10 min w 1 litrze wody. W międzyczasie należy przygotować zalewę. Doprowadzamy do wrzenia 150 ml 10% octu, 350 ml wody, ziarna pieprzu, ziela angielskiego oraz liście laurowe. Ugotowane grzyby przekładamy do słoików, zalewamy marynatą a zakręcone szczelnie słoiki ustawiamy do góry dnem.

Duszenie

Kurki należy dusić około 10 minut, dłużej niż inne grzyby, z niewielką ilością oleju. W trakcie duszenia kurki tracą 2/3 swojej objętości.

Smażenie

Kurki smaży się głównie na maśle. Nie należy ich solić wcześniej, ponieważ wydzielany pod tego wpływem sok utrudnia potem proces smażenia.

Smażone, pokrojone kurki mogą stanowić doskonały farsz do pierogów i tart.

Mrożenie

Zdarza się, że rozmrożone kurki są gorzkie. By tego uniknąć, zanim kurki zamrozimy należy je zblanszować. W czasie smażenia, do którego wrzucamy zamrożone grzyby, należy odlać pierwszą ilość wody jaka odejdzie z kurek.

Mrożone kurki przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące.

Suszenie

Suszenie kurek zabija główny aromat grzybów, jednak jest kolejną alternatywą dla tych, którzy chcą cieszyć się kurkami poza sezonem. Wysuszone kurki przed spożyciem moczymy 30 minut w wodzie w celu przywrócenia ich poprzedniego rozmiaru.

