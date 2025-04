Nie wyrzucaj białek, które nie przydały ci się do poprzedniego wypieku! Wystarczą do zrobienia znakomitych przystawek, deserów lub śniadań na słono! Sprawdź koniecznie, co możesz jeszcze zrobić!

Co można zrobić z białek bez pieczenia?

Pozostawione białka po przygotowywaniu biszkoptu lub ciasta kruchego na żółtkach wystarczy odstawić do lodówki lub zamrozić i wykorzystać później. Mniejsza ilość doskonale sprawdzi się podczas przygotowywania musu z białej czekolady lub deserowej. Gęsta piana z białek napowietrza czekoladę i deser staje się lekki i puszysty. Wystarczy udekorować sezonowymi owocami jagodowymi. Użycie piany sprawia, że nie musimy dodatkowo dolewać śmietany kremówki, aby zagęścić mus.

Kolejnym daniem jest omlet białkowy, smażony na patelni beztłuszczowej, który jest doskonałą propozycją śniadaniową. Wystarczy białka doprawić ulubionymi przyprawami i podać z duszonymi warzywami.

Co zrobić z białek na słono?

Większą ilość zamrożonych lub schłodzonych białek wykorzystaj do upieczenia pasztetu na białkach lub mięsnego klopsa. To nada lekkości wypiekom na słono. Wykorzystasz mniejszą ilość bułki namoczonej w mleku, które ma za zadanie spulchnić masę.

Muffinki jajeczne spulchnione białkami to ciekawy pomysł na lekkie śniadanie dla dzieci. Przemycisz tam pokrojone w kawałki warzywa oraz mięso.

Suflet z białek nie tylko zrobisz na słodko z dodatkiem czekolady - wystarczy dodać szczypiorek, chili lub kawałki kiełbasy chorizo i przystawka na słono gotowa!

