Co dodać do owsianki, czyli 10 niebanalnych pomysłów na owsiankę

Owsianka lubi towarzystwo bakalii, konfitur i świeżych owoców. Co dodać do owsianki, by kombinacja była pyszna i sycąca? Pomysłów jest wiele: zachęcamy do użycia masła orzechowego lub migdałowego, banana, suszonej żurawiny oraz orzechów włoskich.