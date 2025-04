Co możemy zamrozić, ile przechowywać?

Choć, mogłoby się wydawać, że przechowywać w zamrażarce można wszystkie owoce i warzywa niestety tak nie jest. Nie wszystkie z nich można zamrażać. Z pewnością do zamrażania nie nadaje się sałata i rzodkiewka. Poniżej przedstawiamy te produkty, które mrozimy najczęściej i po rozmrożeniu nadają się do spożycia.

Zioła

Nie ma to, jak świeże, pachnące zielone przyprawy w środku zimy. Jeśli chcemy móc doprawiać przygotowywane zimową porą dania, świeżymi ziołami, a nie mamy cierpliwości do hodowania ich na okiennym parapecie, po zakończonym sezonie letnim bez problemu możemy je zamrozić. Zioła powinny być zebrane świeże, dokładnie oczyszczone i umyte. Jeśli preferujemy drobno posiekane, musimy je pokroić, jeśli nie, możemy mrozić je w całości. Do mrożenia idealny jest koperek, bazylia, natka pietruszki korzennej, tymianek, szczypiorek i melisa. Zioła możemy przechowywać od 3 do 4 miesięcy.

Owoce

Smak owoców pozwala nam na pałaszowanie podczas długich zimowych wieczorów między innymi smacznych galaretek z ich dodatkiem, pysznych ciast domowej roboty. Dlaczego nie skorzystać zatem z darów jakie daje nam gorące lato?

Agrest przechowujemy max. 12 miesięcy; przed zamrożeniem powinien być dokładnie umyty i oczyszczony z szypułek i ogonków.

Truskawki przechowujemy max. 12 miesięcy; przed zamrożeniem dokładnie myjemy je i zdejmujemy szypułki.

Wiśnie przechowujemy max. 12 miesięcy; przed zamrożeniem dokładnie je myjemy. Wiele osób uważa, że przed zamrożeniem powinny być wypestkowane.

Czarne jagody przechowujemy max. 12 miesięcy; aby je dokładnie oczyścić i przebrać, najlepiej jest zanurzyć je w wodzie na dużym sicie, potem odsączyć i pozostawić do wyschnięcia.

Maliny przechowujemy max. 12 miesięcy; maliny z uwagi na swoją delikatną budowę, podczas mycia mogą się uszkodzić, dlatego wybieramy te okazałe i nieuszkodzone, układamy je pojedynczo na tacce i tak zamrażamy, potem możemy zsypać do jednego woreczka kilka zamrożonych na tacy partii.

Gruszki i jabłka przechowujemy od 8 do 12 miesięcy; owoce myjemy dokładnie, obieramy ze skórki i kroimy na połówki.

Porzeczki czarne, białe lub czerwone przechowujemy max. 12 miesięcy; myjemy je dokładnie i oczyszczamy z szypułek. Mrozimy rozsypane na tacy.

Warzywa

Warzywa dodajemy do zup, potraw mięsnych, przyrządzamy z nich sałatki, dusimy na patelni. Zimą, gdy z oczywistych powodów nie możemy sięgnąć po nie na przydomową grządkę, a warzywa w marketach są wątpliwej świeżości w dodatku w bardzo niełaskawej cenie, mrożonki sprawdzają się idealnie.

Pomidory przechowujemy max. 12 miesięcy; zanim włożymy je do zamrażalnika musimy je dokładnie umyć i oczyścić z szypułek. Na pewno ich nie kroimy, powinny być zamrożone w całości. Ale już co do obierania ze skórki, są tego i zwolennicy i przeciwnicy. Jedni przed zamrożeniem, zanurzają pomidory w gorącej wodzie i zdejmują skórkę, inni skórki nie zdejmują.

Pory przechowujemy max. 6 miesięcy; myjemy je dokładnie i odcinamy cześć korzenną. Pory można zamrozić w całości lub pokroić w kawałki.

Paprykę przechowujemy max. 7 miesięcy; przed jej zamrożeniem koniecznie trzeba ją dokładnie umyć i usunąć gniazdo nasienne.

Groszek zielony przechowujemy max. 12 miesięcy; najpierw musimy wyłuskać poszczególne sztuki z łupiny, potem umyć je i przebrać na sicie w zimnej wodzie, a na końcu krótko blanszować.

Kukurydzę przechowujemy max. 12 miesięcy; najpierw trzeba obrać i umyć kolby kukurydzy, w całości blanszować krótko w gorącej wodzie, a potem łuskać ziarno kukurydzy i zamrażać w woreczkach lub plastikowych pudełkach.

Marchewkę przechowujemy max. 9 miesięcy; młode marchewki dokładnie szorujemy szczoteczką pod bieżącą wodą, starsze obieramy cienko ze skórki. Małe marchewki możemy mrozić w całości, duże trzeba koniecznie pokroić w kostkę.

Bób przechowujemy max. 12 miesięcy; do mrożenia nadaje się tylko młody bób, nie obieramy go ze strąków, blanszujemy krótko w gorącej w wodzie.

Nie zastanawiajmy się nad tym, czy mrozić, czy też nie mrozić. Pracy przy tym zajęciu naprawdę nie ma zbyt wiele, a ile radości z intensywnego smaku rozmrożonych owoców i warzyw będziemy mieć zimową porą, przekonajmy się sami.

