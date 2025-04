Zastanawiasz się, co częściej wybierać do obiadu - ryż, ziemniaki kaszę czy makaron? Przeczytaj właściwości wszystkich tych produktów i zdecyduj, który będzie dla ciebie najlepszy!

Ryż - właściwości

Ryż może pomóc w walce o wymarzoną sylwetkę! Jest bogatym źródłem białka. Dobrze wpływa również na regulację poziomu cukru we krwi, obniża poziom cholesterolu i wzmacnia odporność. Nie wywołuje reakcji alergicznych, dlatego mogą go jeść nawet osoby o skłonnościach do uczulenia.

Jaki ryż wybrać? Za wartości odżywcze i dietetyczne, najbardziej cenimy brązowy ryż. Dzięki temu, że jest poddawany najmniejszej obróbce, zawiera w sobie najwięcej cennych składników i najlepiej wpływa na trawienie. Można go polecić zwłaszcza tym osobom, które się odchudzają.

Jakiego ryżu nie wybierać? Najbardziej krytykowany jest ryż w plastikowych torebkach, który łatwo rozgotować i jest najbardziej "zapychający".

Makaron - właściwości

Często można usłyszeć, że makaron tuczy. To mit! Jeśli nie polewasz go obficie sosem i nie rozgotowujesz, nie będzie zbyt kaloryczny. Makaron powinien być ugotowany al dente, a dla osób na diecie najlepszy będzie makaron z mąki razowej, który jest najmniej tuczący.

Ten przysmak zawiera w sobie dużo magnezu, według niektórych badań jego spożywanie zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory. Ciemny makaron zawiera dodatkowo kwas foliowy i fosfor.

Jaki makaron wybrać? Najlepiej razowy lub ten, który jest wykonany z pszenicy durum. Będzie miał dużo większą zawartość błonnika i innych cennych składników, a co za tym idzie, będzie mniej kaloryczny.

Ziemniaki - właściwości

Ziemniaki wśród osób na diecie cieszą się złą sławą - uchodzą za bardzo kaloryczne. To kolejny mit! To warzywo samo w sobie nie jest tuczące, a za to bardzo lekkostrawne.

Warto gotować ziemniaki na parze, aby zawierały w sobie jeszcze mniej kalorii. Lepiej zapomnieć o zasmażkach, sosach i innych dodatkach. Należy solić je dość oszczędnie, najlepiej dopiero pod sam koniec gotowania.

Dlaczego warto jeść ziemniaki? Zawierają błonnik, mnóstwo skrobi (jest ona idealnym źródłem energii), magnez i żelazo. Mogą obniżać ciśnienie krwi.

Jakie ziemniaki wybrać? Im młodsze ziemniaki, tym mniej mają w sobie kalorii, a za to więcej błonnika.

Kasza - właściwości

Wszystkie gatunki kaszy zawierają w sobie błonnik, witaminy i skrobię. Wiele osób stara się dowieść ich wyższości nad ryżem, makaronem i ziemniakami. Kasz nie powinny jednak jeść osoby, które cierpią na wrzody żołądka.

Najbardziej lekkostrawna jest kasza manna. Kasza jęczmienna z kolei ma bardzo dobry wpływ na trawienie. Kasza jaglana jest najlepsza dla osób, które borykają się z alergiami pokarmowymi (ale za to dość kaloryczna), a kasza gryczana zawiera w sobie mnóstwo błonnika i korzystnie wpływa na obniżenie ciśnienia krwi.

