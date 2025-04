Lato kusi do skorzystania z dobrodziejstw natury - do jedzenia wielu warzyw i owoców sezonowych. Co powinno znajdować się w naszym letnim jadłospisie? Co warto jeść latem?



1. Szpinak

Przez wielu niedoceniany, dla niektórych bywa nawet zmorą dzieciństwa. Pora odczarować mit niesmacznej, zielonej papki! Dania ze szpinaku mogą być naprawdę pyszne, a do tego niezwykle zdrowe.

Szpinak jest nieocenionym źródłem magnezu, kwasu foliowego, przeciwutleniaczy, żelaza, witaminy K oraz witamin z grupy B. To warzywo można jeść oczywiście przez cały rok - wiosną i latem jest to jednak szczególnie wskazane, bo to właśnie wtedy możemy cieszyć się smakiem niemrożonego szpinaku.



2. Ogórki

Ogórki szklarniowe można kupić nawet zimą, ale latem naprawdę zachęcamy do ich spożywania - są wskazane nawet dla osób na diecie, ponieważ zawierają mało kalorii.

Mizeria wcale nie jest jedynym daniem z ogórków - można je przyrządzać na różne sposoby. Warto dodawać to warzywo choćby do najprostszych kanapek!



3. Jagody

Latem trzeba koniecznie wybrać się na jagody! Te pyszne owoce są naszym małym sprzymierzeńcem. Świetnie wpływają na układ pokarmowy i procesy trawienne.

Jedzenie jagód wzmacnia wzrok, a nawet może go poprawić. Dania z jagodami to nie tylko desery, lecz także zupy i dania obiadowe na słodko.



4. Agrest

Owoce agrestu wydają się być odrobinę niedoceniane. To duży błąd - jedzenie tych niewielkich, zielonych kulek jest polecane osobom, które chcą poprawić swoją przemianę materii. Agrest zawiera składniki korzystne dla naszego układu moczowego, a dodatkowo ma w sobie sporo żelaza i witaminy C.



5. Porzeczki

Nie każdy lubi specyficzny smak czerwonych i czarnych porzeczek. Warto jednak się przekonać do tych owoców!

Czerwone porzeczki chronią przed przeziębieniem, a także pomagają przeciwdziałać miażdżycy. Z kolei czarne zapobiegają stanom zapalnym i spowalniają wchłanianie cukru, co jest szczególnie istotne dla osób, które borykają się z cukrzycą.



6. Buraki

Buraki pomagają oczyszczać organizm i świetnie wpływają na przemianę materii. Zawierają również bardzo dużo błonnika!

Dania z buraków to nie tylko botwinka i barszcz czerwony - warto poeksperymentować i wprowadzić to warzywo do swojego menu np. pod postacią sałatki lub wegetariańskich kotletów.



7. Bób

Najlepsza pora na jedzenie bobu to lipiec - to właśnie wtedy przypada szczyt sezonu. To warzywo nie zawiera cholesterolu, ma jednak w sobie bardzo dużo białka, wapnia i żelaza.

Przepisy na dania z bobem mogą być naprawdę różne - polecamy zwłaszcza sałatki, risotto lub placki.



