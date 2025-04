"Jesteś tym, co jesz" - pewnie wiele razy słyszałaś to powiedzenie. Czas wziąć je sobie do serca - tkwi w nim więcej niż tylko ziarnko prawdy! Aby oszałamiać pięknym wyglądem nie wystarczą tylko dobre kosmetyki, świetne ciuchy i dopracowana fryzura.

Dobre nawyki żywieniowe są niezbędne, aby atrakcyjnie wyglądać. Poznaj 5 grup produktów, które zapewnią ci oszałamiający wygląd.

1. Ryby

Niestety, większość z nas wciąż je za mało ryb. To duży błąd, bo zawierają one mnóstwo witaminy A i B, które są konieczne dla dobrej kondycji skóry. Poprawiają także wygląd włosów i paznokci!

Pamiętaj o jedzeniu dużej ilości dań rybnych zwłaszcza wtedy, gdy twoja cera ma niezdrowy i ziemisty wygląd.

2. Marchewka, dynia, pomidory, papryka i sałata

Wymienione warzywa są niezwykle cennym źródłem beta-karotenu. To kolejny składnik, który zapewnia piękny wygląd skórze. Dzięki beta-karotenowi nasza karnacja ma ładniejszy odcień, bez niezdrowej bladości.

Ten składnik chroni również przed rakiem, warto więc wprowadzić go do swojej diety w dużych ilościach.

3. Winogrona

Czy wiedziałaś o tym, że jedzenie winogron może dostarczać poza porcją przyjemności również drogocennych przeciwutleniaczy? Jeśli te słowa nadal brzmią dla ciebie tajemniczo, już wyjaśniamy - jedzenie winogron zapobiega tworzeniu się zmarszczek!

Oprócz kremu warto stosować tę broń przeciwko niechcianym kurzym łapkom i zmarszczkom mimicznym!

4. Jajka, masło i słodka śmietana

Jeśli chcesz zadbać o swoją skórę i sprawić, by twoje włosy wyglądały zdrowo, często sięgaj po jajka, masło i śmietanę. Dzięki tym produktom chronisz również swoją fryzurę przed przedwczesną siwizną!

5. Chleb razowy i krewetki

Swojemu organizmowi powinnyśmy dostarczać jak najwięcej cynku, stanowiącego podstawowy budulec naszych paznokci, włosów oraz skóry.

To właśnie z tego powodu chleb razowy i dania z krewetek warto włączyć do swojej diety! Pamiętaj także o tym, że alkohol mocno wypłukuje cynk.

