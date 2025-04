Już od dłuższego czasu modne jest dzielenie się swoim życiem na portalach społecznościowych. Dzięki nim możemy śledzić nie tylko najnowsze poczynania naszych znajomych, ale także gwiazd! Wiele z nich dokumentuje w sieci także to, co jedzą.

Nie są to wyłącznie luksusowe i drogie dania - niektóre sławy, tak jak Lilly Allen czy Jessica Alba pozwalają sobie na fast-foody. Inne, np. Nicole Scherzinger i Heidi Klum, uwielbiają słodycze. Możemy również dowiedzieć się, jak gwiazdy przygotowują różne dania.

