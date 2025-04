Chyba nie istnieje osoba, która nie uwielbiałaby słodyczy! Warto dowiedzieć się więcej na ich temat - przedstawiamy 5 słodkich ciekawostek!

1. Który deser ma najmniej kalorii?

Słodycze są ogromną pokusą również dla osób, które są na diecie. Czasem ochota na słodkości bywa naprawdę silna. Warto się jej poddać, bo w przeciwnym przypadku skutek może być odwrotny - myśl o czekoladzie stanie się zbyt obsesyjna i po kilku godzinach zjesz całą tabliczkę zamiast kilku kostek.

Jaki deser jest najmniej kaloryczny? Zdecydowanie są to wszelkiego rodzaju sorbety! Sorbet nie zawiera tłuszczu, jest więc "bezpieczny" również dla osób dbających o linię.

2. O czym świadczy biały nalot na czekoladzie?

W przypadku większości produktów spożywczych biały nalot oznacza, że żywność nie jest już świeża. Inaczej jest natomiast w przypadku czekolady! Biel pokrywająca jej powierzchnię to osad z cząsteczek tłuszczu. Świadczy ona tylko i wyłącznie o tym, że czekolada była przechowywana w niewłaściwych warunkach (np. w zbyt ciepłym miejscu). Nie ma to natomiast wpływu na "świeżość" tego smakołyku, możesz zjeść go bez obaw!

3. Z czego powstają żelki?

Pierwotnie żelki były mieszaniną cukru i żywicy (tzw. gumy arabskiej). Potem zaczęto do nich dodawać także soki z różnych owoców. Obecnie zamiast gumy arabskiej do żelków dodaje się żelatynę wieprzową!

4. Z czego powstaje karmel i kajmak?

Najszlachetniejszy karmel powstaje wyłącznie z cukru! Jest to rezultat długotrwałego i umiejętnego podgrzewania. Z kolei kajmak jest mieszanką cukru z mlekiem. Masę kajmakową można kupić gotową lub uzyskać ją dzięki kilkugodzinnemu gotowaniu puszki mleka skondensowanego. Desery z kajmakiem są coraz popularniejsze!

5. Jakie są najdziwniejsze słodycze świata?

W Japonii niezwykle popularne są gumy i cukierki... zmieniające zapach potu! W niektórych krajach kupić można także gumy do żucia, które według zapewnień producenta mają powiększać biust.

