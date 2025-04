2 miliony bąbelków w kieliszku mieści się w jednej lampce wina musującego. A im więcej pęcherzyków powietrza, tym lepszy nastrój, nic więc dziwnego, że to właśnie po znane musujące włoskie wino sięgamy w naszym kraju najczęściej. Prosecco Amanti to numer jeden, jeśli chodzi o wytrawny wybór Polaków.

Stawiamy na moc bąbelków: wielki test

Na przełomie września i października, w ramach projektu Faktorii Win, przeprowadzono ogólnopolski Test Smaku. W tej wytrawnej ankiecie zapytano aż 19 000 Polaków o upodobania smakowe dotyczące wina.

Wypełniając test, każdy uczestnik miał szansę dowiedzieć się więcej o swoich upodobaniach smakowych dotyczących wina. Jak do tego doszedł? Test podzielono na dwie części. W pierwszej, uczestnicy wybierali ulubione produkty kulinarne, co w efekcie wskazywało czy dana osoba lubi wina pełne i kwasowe czy może lekkie i słodkie.

Druga część dotyczyła konkretnie wina - do wyboru zaproponowano po trzy nuty smakowe na kilka okazji. Uczestnicy mieli wyobrazić sobie, jak smakowałoby wino, które wręczyliby na prezent albo podaliby do: posiłku, na randce i podczas spotkania z przyjaciółmi.

Wine Master Faktorii Win przyporządkował każdą z nut do konkretnego wina. Dzięki odpowiedziom udało się statystycznie przedstawić, które nuty smakowe, a co za tym idzie - wina, są najbliższe gustom Polaków.

Jakie smaki kochają Polacy?

Okazało się, że najczęściej wybieramy orzeźwiające nuty - mocno owocowe smaki gruszek, jabłek i brzoskwiń.

Masz podobnie? Spróbuj cudownie rześkiego Prosecco Amanti, które w Teście Smaku zdobyło miano Ulubionego Wina Polaków. Jak widać - doceniamy orzeźwiający smak oraz wyjątkowość bąbelków i sięgamy po nie podczas celebracji wyjątkowych chwil. Nastrojowa randka, szampański wieczór z przyjaciółmi albo pyszna kolacja - wszędzie tu możesz wybrać musujące Prosecco Amanti.

Jeśli chcesz serwować prosecco do posiłku, jego orzeźwiające nuty smakowe polubią się z owocami morza albo lekkimi deserami, np. owocami czy lodami. Poza tym Prosecco Amanti doskonale zaostrzy apetyt, dlatego śmiało wybieraj je jako aperitif.

Masło i tytoń, czyli intrygujące smaki wina

Na etykietach win można najczęściej przeczytać o nutach owocowych albo korzennych, ale smak wina ma więcej niuansów. W zależności od koloru wina, możesz rozpoznać charakterystyczne smaki, które kryje.

W winach białych popularne są nuty owoców, takich jak: gruszka, jabłko czy brzoskwinia, które znajdziesz w Prosecco Amanti, a także melon, a nawet liczi, ale w smaku możesz wyczuć także: kwiat róży, wanilię, migdały, gałkę muszkatołową, miód czy marcepan.

Wprawiony smakosz rozpozna nawet smak masła i uwaga- szparagów. Z kolei w czerwonych winach, obok popularnych ciemnych owoców: wiśni, maliny, truskawki, kryją się nuty: pieprzu, czekolady, kawy, skóry, ziemi czy tytoniu. Według Testu Smaku w czerwonych winach Polacy szczególnie cenią nuty śliwki w czekoladzie. Jesteś ciekawa jak je wyłapać? Testuj i smakuj. Pamiętaj, że trening czyni mistrza.

Zaangażuj kubki smakowe

Przygotuj kieliszek Prosecco Amanti i dokonaj przyjemnej analizy smakowej. Podczas winnej degustacji twoje kubki smakowe wyróżniają cztery rodzaje smaku. Najprzyjemniejsza jest słodycz pochodząca z cukru gronowego zgromadzonego w winorośli - wyczujesz ją głównie na czubku języka. Z kolei boczne krawędzie języka odbierają kwasowość, czyli efekt fermentacji winogron i fundament białych win.

Jak rozpoznać czy wino ma wysoką kwasowość? Dla porównania wyobraź sobie cytrynę i dojrzałą pomarańczę - oba cytrusy są świeże i kwaskowate, jednak cytryna ze swoją wysoką kwasowością wydaje się świeższa i bardziej rześka. Tak samo jest z winem – to z wyższą kwasowością odbierzesz jako bardziej orzeźwiające.

Trzeci smak wyczuwalny w winie to gorycz pochodzącą z garbników zgromadzonych w pestkach i skórkach winogron, a także z drewna beczek, w których wino leżakuje. Winną goryczkę poczujesz u nasady języka. Ostatni smak wina, który może zdziwić, to słoność. To ona wzmaga aromat, dodaje świeżości i podkreśla wrażenia pozostawiane przez pozostałe składniki. Co udało Ci się wyłapać w smaku Prosecco? To sprężyste i soczyste wino jest pozbawione ciężkich tanin, dlatego mimo wytrawności wydaje się takie lekkie. Czujesz smak świeżych owoców? I o to właśnie chodzi - wino ma smakować!