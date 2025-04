Jaka panierka od ryby? Najpopularniejsza to ta z bułki tartej, mąki i jajka. Ale do panierowania ryby nadają się również płatki kukurydziane lub owsiane albo pestki dyni lub słonecznika. Jeśli chcesz zrobić rybę w panierce jak w smażalni, pomyśl nie tylko o składzie panierki, ale zadbaj też o smażenie w odpowiednio wysokiej temperaturze. Panierka do ryby powinna być też odpowiednio przyprawiona.

Dzięki panierce ryba zyskuje nie tylko wyjątkowy smak, ale staje się również bardziej soczysta i chrupiąca.

Tradycyjna panierka do ryby składa się z mąki i bułki tartej. To jednak niejedyna opcja. Możesz wykorzystać do za panierowania ryby płatki lub pestki o nieco grubszej strukturze.

Bardzo chrupiąca panierka do ryby z panko

Panko to japoński rodzaj bułki tartej, która ma inną teksturę: jest grubsza i ma większe płaty, przez co jest bardziej chrupiąca. Panko doskonale pasuje jako panierka do ryb czy owoców morza. Żeby zrobić rybę w panierce panko, przygotuj mąkę, rozbite jajko i panierkę panko. Filety rybne zanurzaj kolejno w mące, jajku i w panko. Smaż w wysokiej temperaturze do uzyskania złotego koloru.

Klasyczna i tradycyjna panierka do ryby jak w smażalni

Tradycyjna panierka do ryby składa się z mąki, jajka i bułki tartej. Przygotuj trzy miseczki. Do jednej wsyp mąkę pszenną, do drugiej dodaj rozmącone jajko, a do trzeciej bułkę tartą. Rybę oprósz mąką, następnie zamocz w jajku, a na koniec w bułce tartej i kładź na rozgrzany tłuszcz.

Sezam jako panierka do ryby

Sezam jako panierka najbardziej pasuje do ryby w stylu azjatyckim. Rybę możesz panierować w samym sezamie albo dodać go do bułki tartej. Sezam pasuje np. do dorsza lub jako delikatna panierka do łososia.

Płatki migdałów jako panierka do ryby

Płatki migdałowe dobrze komponują się z rybami o białym mięsie - dorszem, halibutem czy miruną. Rybę możesz panierować w całych płatkach albo delikatnie je pokruszyć.

Pestki dyni lub słonecznika jako panierka do ryby



Pestki dyni lub słonecznika to nietypowy sposób na panierowanie ryby. Niewielka ilość sprawia, że ryba zyskuje zupełnie nowy smak. Wybrane pestki dodaj do bułki tartej w proporcjach: 1 porcja płatków na 3 porcje bułki i w tak przygotowanej panierce, obtaczaj rybę (wcześniej oprószoną mąką i zamoczoną w jajku).

Płatki owsiane lub kukurydziane jako panierka do ryby

Płatki owsiane i kukurydzane to dobra alternatywa dla bułki tartej. Można w nich panierować wszystkie rodzaje ryb. Płatki kukurydziane warto nieco bardziej pokruszyć - będą lepiej przylegać do ryby.

Kokos jako panierka do ryby

Jeśli chcesz nadać rybie bardziej egzotyczny smak, możesz dodać do panierki wiórki kokosowe i zamiast jajka skorzystać z mleka kokosowego.

Panierka do ryby z sera

Dodaj do bułki tartej parmezan, a zyskasz naprawdę nietypową panierkę do ryby. Wykorzystaj proporcje 1:4 - na 4 części bułki tartej dodaj jedną część tartego parmezanu.

fot. Panierowana smażona ryba/ Adobe Stock, exclusive-design

By ryba była chrupiąca, a panierka ładnie do niej przylegała, trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Jeśli używasz mrożonej ryby, przed usmażeniem musisz bardzo dokładnie rozmrozić rybę, a potem osączyć ją z wody. Inaczej nie tylko będzie „pryskała" położona na gorący tłuszcz, ale nie będzie się jej trzymała żadna panierka.

Obtoczone w panierce kawałki ryby kładź na dobrze rozgrzany tłuszcz - najlepiej na olej rzepakowy albo masło klarowane. Porcje ryby powinny być w nim zanurzone do połowy. Uwaga! Te z panierką z nasionkami czy płatkami, smaż na średnio rozgrzanym tłuszczu, bo bardzo łatwo się przypalają.

Kawałek ryby przewróć na drugą stronę dopiero wtedy, gdy z jednej strony będzie złocisty - nie przewracaj ryby kilkukrotnie, bo nie będzie chrupiąca i wchłonie za dużo tłuszczu.

Usmażoną rybę w panierce zdejmij z patelni i osącz na papierowym ręczniku z nadmiaru tłuszczu.

Marzysz o panierce do ryby jak z najlepszej smażalni? Oto sprytne triki, które stosuje się, by panierka była bardzo chrupiąca i doskonała:

Podwójne lub potrójne panierowanie . Kilkukrotne panierowanie pozwala uzyskać grubą i bardzo chrupiącą panierkę.

. Kilkukrotne panierowanie pozwala uzyskać grubą i bardzo chrupiącą panierkę. Bardzo dobre osuszenie ryby przed smażeniem . Dzięki temu ryba smaży się, a nie gotuje.

. Dzięki temu ryba smaży się, a nie gotuje. Odpowiednia temperatura oleju do smażenia ryby w panierce. Rybę najlepiej smażyć w oleju o temperaturze ok. 170-190 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura będzie zbyt niska, panierka wchłonie zbyt dużo oleju. Jeśli będzie zbyt wysoka, panierka szybko się spali.

ryby w panierce. Rybę najlepiej smażyć w oleju o temperaturze ok. 170-190 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura będzie zbyt niska, panierka wchłonie zbyt dużo oleju. Jeśli będzie zbyt wysoka, panierka szybko się spali. Chłodzenie przed smażeniem , a po panierowaniu. Po panierowaniu ryby pozostaw ją w lodówce na kilka minut.

, a po panierowaniu. Po panierowaniu ryby pozostaw ją w lodówce na kilka minut. Smażenie na głębokim oleju . Smażalnie praktykują smażenie ryb na głębokim oleju we fryturze. To inny rodzaj smażenia, niż smażenie domowe. Łatwiej tak osiągnąć efekt idealnie chrupiącej panierki.

. Smażalnie praktykują smażenie ryb na głębokim oleju we fryturze. To inny rodzaj smażenia, niż smażenie domowe. Łatwiej tak osiągnąć efekt idealnie chrupiącej panierki. Odsączanie ryby po usmażeniu . Po usmażeniu odłóż rybę na kratkę tak, by umożliwić odsączenie zbędnego oleju. Nie kładź ryby na talerz, bo zaparzysz panierkę od spodu i utracisz chrupkość ryby.

. Po usmażeniu odłóż rybę na kratkę tak, by umożliwić odsączenie zbędnego oleju. Nie kładź ryby na talerz, bo zaparzysz panierkę od spodu i utracisz chrupkość ryby. Doprawianie panierki. Możesz doprawić panierkę solą i pieprzem lub innymi przyprawami do ryby, by zyskała dodatkowy smak.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 18.12.2020.

Oto inne triki na pyszne i aromatyczne ryby: