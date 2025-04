Borówka brusznica a żurawina – wyglądają niemal tak samo, a jednak sporo je różni. Pewne jest jednak to, że oba te owoce mają w sobie mnóstwo witamin i minerałów, które wspierają zdrowie i dbają o dobre samopoczucie oraz nastrój. Czym różni się borówka brusznica od żurawiny?

Zarówno borówka brusznica, jak i żurawina, to małe owoce o czerwonej barwie i kształcie kulki. Na pierwszy rzut oka dość trudno je rozróżnić. Mają podobny, mocno kwaśny i wyrazisty smak, dzięki czemu świetnie sprawdzają się jako baza dżemów czy przetworów.

Okazuje się jednak, że różnią się od siebie przede wszystkim rozmiarem, a także barwą. Borówka jest mniejsza od żurawiny i ma dość jednolity kolor. Żurawina z kolei, choć ma podobną barwę, jest nią pokryta nierównomiernie. Różni je także sposób wzrostu i uprawy.

Borówka brusznica (Vaccinium vitis), zwana także borówką czerwona lub lingonem, to roślina, należąca do grupy wrzosowatych. Jest bardzo popularna w krajach skandynawskich, szczególnie w Szwecji. Zarówno jej liście, jak i owoce, mają silne właściwości lecznicze - są bogactwem witamin, minerałów oraz garbników i antocyjnaów.

Owoce borówki są malutkie i mają intensywnie czerwoną barwę. Sama krzewinka ma dość płożący charakter i rośnie szczególnie w chłodnych regionach półkuli północnej.

Szwedzi ją uwielbiają i chętnie robią z niej przetwory - w sklepach ze skandynawską kuchnią można kupić np. dżem z lingonów.

Smak borówki brusznicy jest kwaśno-gorzki. Nie każdemu takie połączenie będzie smakować, ale ze względu na walory zdrowotne, zdecydowanie warto dać mu szansę!

fot. Borówka brusznica a żurawina (tu: borówka brusznica)/Adobe Stock, Forenius

Żurawina (Vaccinium sect. Oxycoccus) również należy do wrzosowatych. Jest dużo bardziej popularna w Polsce, szczególnie jesienią i zimą. To krzewinka o mocno płożącym charakterze - rzadko wypuszcza pionowe lub pnące pędy. Owoce żurawiny są znacznie większe, niż w przypadku borówki brusznicy.

Mają jednak podobne właściwości - żurawina to prawdziwe bogactwo witaminy C. Stosowana jest najczęściej w celu wsparcia pracy dróg moczowych.

Żurawina szczególnie lubi regiony bagniste i torfowe. Owoce są nierówno pokryte kolorem - to najczęściej pozwala łatwo odróżnić żurawinę od borówki brusznicy. Ma jednak podobny, kwaśny smak, choć odrobinę mniej gorzki, niż lingon.

fot. Borówka brusznica a żurawina (tu: żurawina)/Adobe Stock, ira_kalinicheva

Zarówno borówka brusznica, jak i żurawina świetnie sprawdzają się do zimowo-jesiennych przetworów. Możesz z nich przygotować np. sok, który będziesz dodawać do herbat albo pić prosto z butelki. To także doskonały składnik dżemów, konfitur i gęstych sosów (do placków, gofrów czy naleśników).

Możesz także łączyć oba owoce ze sobą i z nich tworzyć przetwory lub dodatki do potraw. A jeśli lubisz połączenie owoców z mięsem, sos z borówki czy żurawiny będzie idealnie pasował do pieczonej kaczki lub mięsnych pulpetów!

