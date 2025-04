Borowik amerykański nazywany jest także złotoborowikiem i uznawany jest za bardzo ładny okaz grzyba. Rośnie w grupach, dlatego wyglądem przypomina wiele innych gatunków z rodziny borowików i dość łatwo go wypatrzyć. Jak go rozpoznać i z czym można go pomylić?

Borowik amerykański ma smukły trzon i obły, regularny kapelusz w ciemno- lub jasnobrązowej barwie (kolor zależy do wieku grzyba). Od spodu ma żółte lub lekko zielonkawe rurki. Trzon borowika amerykańskiego posiada charakterystyczne podłużne bruzdy.

Ze względu na swoje ciepłe barwy grzyb ten nazywany jest złotoborowikiem lub złotakiem. Pomijając długość i średnicę trzonu, jest bardzo podobny do swoich kuzynów. Jest to grzyb jadalny, w smaku delikatny i nieco mniej wyrazisty, niż inne okazy z rodziny borowików.

fot. Jak wygląda borowik amerykański/Adobe Stock, Roman

Borowika amerykańskiego należy szukać w pobliżu sosen oraz między kosodrzewiną. Najliczniej występuje na Podlasiu oraz w pobliżu Bałtyku, praktycznie na całym przybrzeżu. Bardzo często można go znaleźć także na wrzosowiskach.

Grzyb ten pojawił się w Polsce ponownie dopiero kilkanaście lat temu, dlatego jego obszar występowania ciągle jest niewielki. Wcześniej był obecny w naszym kraju w latach 70 i 80.

Zbieranie grzybów z tego gatunku jest bardzo łatwe, bowiem borowiki amerykańskie lubią rosnąć w większych grupach. Jeśli znajdziesz jeden okaz, możesz mieć pewność, że w niedalekim sąsiedztwie jest ich dużo więcej. Z tego powodu nazywane są one czasem grzybami dla leniwych.

Borowiki mają dość pospolity wygląd, przez co łatwo je pomylić z grzybami niejadalnymi albo trującymi, szczególnie grzybami niejadalnymi z gąbką. W przypadku odmiany amerykańskiej nie ma jednak większego zagrożenia. Możesz przez przypadek, zamiast niego zebrać goryczaka żółciowego - nie ma on trujących właściwości, ale przez swój gorzki smak potrafi zepsuć całe danie.

Możesz pomylić borowika amerykańskiego z borowikiem ponurym, zwanym grzybem siniakiem. W wersji surowej jest trujący, a po wygotowaniu może wywoływać wymioty i biegunkę.

fot. Borowik amerykański/Adobe Stock, DRasa

