Bób i pyszne potrawy z bobu

Zielone strąki bobu pojawiające się na straganach to znak, że po pierwsze – już lato, a po drugie – czas wprowadzić bób do naszego menu! Przed wiekami uważany w Europie za strawę ubogich, dziś bób staje się składnikiem nie tylko prostych sałatek, ale także tworzy wyrafinowane połączenia kulinarne. Oto słów kilka na temat tego pysznego warzywa.

Reklama

Zobacz też: Jak długo gotować bób?

fot. Fotolia

Jak gotować bób?

Przygotowanie bobu do zjedzenia lub do dalszego wykorzystania to naprawdę prosta sprawa. „Świeży bób należy wrzucić do gotującej się wody z dodatkiem soli w stosunku ½ łyżki na litr wody i gotować około 5-6 minut. Po tym czasie należy przelać go zimną wodą, najlepiej z lodem. Ugotowany bób należy koniecznie obrać ze skóry, a ziarna wypłukać w wodzie, pozbywając się błonek” - opowiada Piotr Murawski, szef kuchni Knorr. Już wtedy można zajadać się ziarnami bobu. Naprawdę wciągające zajęcie – trudno poprzestać, zanim nie zobaczy się dna miski! A będzie jeszcze smaczniej, jeśli „zielone ziarna bobu przed podaniem poddusi się chwilkę w rozpuszczonym maśle lub margarynie z dodatkiem cukru, soli, ziół, czosnku”, radzi Piotr Murawski.

Pyszne potrawy z bobu

Jeśli jednak powstrzymamy się przed zjedzeniem bobu od razu po ugotowaniu, mamy przed sobą naprawdę dużo możliwości przygotowania z nim pysznych potraw. Warto zacząć od rodzinnego obiadu i pierwszego dania – bób można dodać do zupy warzywnej, albo przyrządzić krem, w którym odegra główną rolę. Dobry pomysł to aksamitna zupa z bobu ze szparagową nutą.

Bób może także znacząco odmienić tradycyjne drugie danie. Zamiast ziemniaków warto bowiem podać puree z bobu. „Ugotowany już bób należy jeszcze dusić, aż zacznie się rozpadać. Wtedy, podobnie jak w przypadku ziemniaków, należy go dość mocno rozdrobnić, a nawet przecisnąć przez sito. Na koniec można go doprawić do smaku odrobiną soli, pieprzu, masła lub margaryny czy łyżką śmietany” - radzi Piotr Murawski.

Jako że ziarna bobu charakteryzują się neutralnym, delikatnie słodkawym smakiem, można je dowolnie łączyć z innymi składnikami w sałatkach. Znakomicie smakują zarówno w kompozycjach z kurczakiem, jak i w sałatkach makaronowych. Oczywiście bób tworzy udane połączenia smakowe z wszelkimi warzywami: ziemniakami, marchewką, sałatą, pomidorami, także sezonowymi: szparagami i fasolką szparagową.

Bób to również ciekawa alternatywa dla chipsów czy solonych orzeszków. Wystarczy piec go około 10 minut w nagrzanym do 190°C piekarniku. Ziarna można jeść ciepłe lub wystudzone. Do schrupania!

Sprawdź przepisy na dania z bobem w roli głównej:



Reklama

Materiały prasowe przepisy.pl