Co wiemy o błonniku?



Wyróżniamy dwa rodzaje błonnika: nierozpuszczalny i rozpuszczalny – każdy z nich działa inaczej na nasz organizm. Błonnik pokarmowy nierozpuszczalny to po prostu niemożliwe do strawienia części roślin (takie jak łodygi, liście, czy też skórki owoców i warzyw), które nie dostarczają energii organizmowi. Są jednocześnie trudne do obróbki technologicznej, dlatego od kilkudziesięciu lat są usuwane podczas produkcji żywności. Niestety, niesie to za sobą negatywne skutki dla nas wszystkich.

Błonnik nierozpuszczalny jest nam potrzebny, ponieważ przeciwdziała zaparciom, wspiera zachowanie dobrego zdrowia, a nawet korzystnie wpływa na naszą cerę. Warto również wiedzieć o jednej z największych zalet błonnika – dzięki temu, że pęcznieje w żołądku, wywołuje uczucie sytości. Dbając o wysoką zawartość błonnika w diecie, będzie o wiele łatwiej zmniejszyć ilości spożywanego jedzenia i skontrolować wagę lub skutecznie schudnąć.1

Kolejną, być może nawet ważniejszą zaletą błonnika nierozpuszczalnego jest fakt, że wchłania on toksyny zawarte w żywności – takie jak pestycydy, metale ciężkie czy mykotoksyny. Ponieważ błonnik nie jest trawiony, to po wchłonięciu toksyn zostaje wraz z nimi wydalony z organizmu2. Ważne jest tylko, aby błonnik był obecny w każdej naszej potrawie, by regularnie mógł działać.

Natomiast błonnik rozpuszczalny to pektyny, gumy i śluzy zawarte w niektórych owocach, warzywach i nasionach. Ten rodzaj błonnika przeciwdziała biegunkom.3

Gdzie znajdziemy błonnik?



Błonnik występuje w zbożach oraz pełnoziarnistych produktach zbożowych, a także w owocach, warzywach i orzechach. Nie znajdziemy go w mięsie, rybach czy nabiale. Warto zatem w naszej codziennej diecie wybierać te produkty, które mają w sobie dużo błonnika.

Co jednak w sytuacji, gdy chcemy uzupełnić niedobory błonnika i potrzebujemy go nieco więcej niż w produktach, po które sięgamy? Na rynku możemy znaleźć również błonnik w skoncentrowanej postaci. W ofercie bioQlinar znajdziemy takie produkty i są one zdecydowanie niezwykłe. Dzięki unikalnej technologii produkcji błonniki te są mocno rozdrobione, a co za tym idzie, uzyskują niesamowite właściwości kulinarne. Przyjrzyjmy się błonnikom bioQlinar nieco bliżej.

fot. Mat. prasowe

Błonnik bioQlinar



Do wyboru mamy 4 rodzaje błonnika bioQlinar: jabłkowy, gryczany, z czarnego bzu oraz aroniowy. Każdy z nich jest profesjonalnie wytworzonym produktem z naturalnych wytłoków ekologicznych. Średnia wielkość uzyskanych włókien wynosi poniżej 25 mikronów, dzięki czemu błonnik nie jest wyczuwalny na języku i może być dodawany do potraw.

Taki błonnik możemy wykorzystywać w naszej kuchni na wiele sposobów, np. jako niskokaloryczny zagęstnik do dżemów, sosów, kremów, zacierek, jako dodatek do panierek, czy też środek nadający puszystość wybranych potraw. Sprawdzi się również do usztywnienia dżemów, marmolad i kremów czy wydłużenia okresu świeżości wypieków.

Co ważne, wszystkie wymienione wyżej błonniki, są oznaczone zielonym liściem – symbolem uzyskania prestiżowego certyfikatu rolnictwa ekologicznego. Ten certyfikat jako jedyny na terenie Unii Europejskiej potwierdza ekologiczne pochodzenie produktów. Dzięki temu mamy gwarancję najwyższej jakości produktów oraz stale kontrolowanej, bezpiecznej żywności.

Warto zgłębić temat błonników i ich dobroczynnych właściwości oraz zacząć wprowadzać je do codziennej diety. Jeśli szukasz inspiracji na smaczne i pyszne potrawy, to z pomocą znany kucharz, Sebastian Gołębiewski, który opracował innowacyjne przepisy z użyciem m.in. błonników bio. Przepisy dostępne są w formie filmów kulinarnych na stronie www.bioqlinar.pl/biowarto.

Zdecydowanie warto zwrócić uwagę na poziom błonnika w naszej codziennej diecie i postawić na zwiększanie jego ilości na co dzień – organizm zdecydowanie podziękuje za zmianę na lepsze. Włącz zdrową dietę. BIO warto!

