Ogródek przy domu lub na działce to dla dziecka najciekawszy plac zabaw. Aby mogło tam szaleć do woli, musisz się wykazać nie lada wyobraźnią. I uprzedzać pomysłowość malucha.

Maluchy znają w ogrodzie każde drzewo i każdy kamień, mają ulubione miejsca i przedmioty – pieniek do siedzenia, krzewy, za którymi można się schować, kran z wodą. Lubią przyglądać się szpakom, które w maju karmią swoje małe, ślimakom ukrywającym się w wilgotnych miejscach, hasającym po drzewach wiewiórkom... Zadbaj, by nic niepokojącego nie zakłócało jego pasji poznawania świata.

Nie pozwalaj dziecku bawić się bez opieki

Nawet jeśli uważasz, że w ogródku nie ma niczego niebezpiecznego. Dzieci mają niesamowite pomysły, których dorośli nie są w stanie przewidzieć. Na dwu-, trzylatka możesz patrzeć z okna, ale półtoraroczny dreptuś musi być z tobą. Nie chodzi tylko o to, że dzieci zrywają kwiaty z rabatki i sadzą w piaskownicy, a z płatków róż – dumy ogrodu – gotują zupę. Maluchy biorą do buzi to, co im wpadnie w rękę: piasek, liście, kamyki, ślimaki.

W furtce zainstaluj solidny zamek

Nigdy też nie pozostawiaj jej otwartej. Świat poza ogrodem jest dla każdego malca atrakcyjny: może zaciekawić go kotek, inne dziecko, śmieciarka. Może mieć ogromną ochotę wyjechać poza ogrodzenie na rowerku, podczas gdy ty będziesz zajęta rozmową z sąsiadką. Na mało uczęszczanych drogach wypadki z dziećmi zdarzają się często!

Zrób małą piaskownicę

Przykrywaj ją siatką na noc i wtedy, gdy przez dłuższy okres nie jest używana. Wówczas piasek będzie czysty i nie dostaną się do niego spadające z drzew liście czy gałązki, a przede wszystkim nie załatwią się tam koty, psy. Obramowanie piaskownicy zrób z drewna, by malec mógł na nim siedzieć i stawiać babki z piasku.

Odgrodź oczko wodne i basen

Małe dziecko nie może bawić się w ich pobliżu bez opieki, nawet jeśli poziom wody nie przekracza kilkunastu centymetrów. Puste baseniki przechowuj przewrócone do góry dnem. Wokół oczka wodnego i basenu zrób ogrodzenie – nie niższe niż 120 centymetrów i tak skonstruowane, żeby dziecko nie mogło się na nie wspiąć. Furtkę zamykaj na klucz.

Wydziel dla malucha kawałek ogrodu

Tam będzie mógł swobodnie się bawić. Daj mu zabawki i narzędzia ogrodnicze dla dzieci: konewkę, wiaderko, łopatkę, grabki. Zrób z malcem małą grządkę, by mógł podlewać posadzone rośliny.

Zabezpiecz zbiornik na deszczówkę

Nie powinien być usytuowany pod oknem, nawet jeśli rynna jest w jego pobliżu – to konieczne, by malec, który wygląda przez otwarte okno, do niego nie wpadł. Nakrywaj zbiorniki na wodę, gdy deszcz nie pada. Nie stawiaj w ogródku dużej miednicy napełnionej wodą. Taki zbiornik może się okazać bardzo niebezpieczny.

Nie koś trawy obok bawiącego się dziecka

Nawet gdy trawnik jest dość równy, możesz przeoczyć jakiś kamień lub inny przedmiot, który może odskoczyć i skaleczyć malucha. Unikniesz też wzbudzania jego ciekawości nowym zajęciem. Kosiarkę zawsze przechowuj w miejscu niedostępnym dla dziecka.

Zainstaluj duży parasol

W słoneczne dni małe dzieci nie powinny przebywać cały dzień na słońcu. Jeśli nie ma zacienionego kącika, potrzebny jest parasol – stabilnie umocowany. Składane leżaki, fotele i krzesełka nie mogą stanowić dla dziecka zagrożenia. Maluchy nie powinny bawić się ich składaniem i rozkładaniem, gdyż prawie zawsze przycinają sobie wtedy palce.

Rady dla Taty

• Zamykaj drzwi garażu i składzika na narzędzia, by malec nie mógł tam wejść sam i buszować. Sprawdzaj automatycznie otwierane drzwi.

• Nie wyjeżdżaj samochodem, gdy dziecko jest w ogrodzie. Nie może być wtedy bez opieki choćby tylko przez chwilę.

• W niedostępnym dla malca miejscu trzymaj Środki chemiczne: farby, rozcieńczalniki, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, do czyszczenia samochodu.