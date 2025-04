W potrawach i ciastach jajko pomaga połączyć się składnikom, trzeba więc zastąpić je spoiwem o podobnej konsystencji, można to zrobić na kilka sposobów. Nawet jajecznicę możesz zrobić bez jajek!

Czym zastąpić jajko? Szukając zamiennika jajka, musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką pełni funkcję - czy chodzi ci o to, czym zastąpić jajko w cieście biszkoptowym, czy raczej zależy ci na dodaniu innego składnika wiążącego w cieście na naleśniki? A może po prostu chcesz (lub musisz) wyeliminować jajko z diety i szukasz alternatywy dla jaj?

Spis treści:

Im w przepisie mniej jajek, tym łatwiej je zastąpić. Najtrudniej o substytut, gdy chcemy uzyskać produkt, który de facto składa się z samych jaj, tak jak w przypadku majonezu czy jajecznicy (jeśli chcesz zachować konsystencję). Istnieją wegańskie proszki, które zastępują jajka pod względem właściwości, zapachu i smaku. Możesz także sięgnąć po to, co masz w domu.

Najczęściej jajka zastępuje się purée z banana i tzw. glutem z mielonego siemienia lnianego. Jajko w kuchni może zastąpić także:

olej,

ubita aquafaba (woda z puszki ciecierzycy),

mąka owsiana lub drobne płatki owsiane zmieszane z wodą (muszą napęcznieć),

mąka kukurydziana z odrobiną wody (nada kleistości i dodatkowo daje żółtawy kolor),

mąka sojowa,

mąka ziemniaczana,

siemię lniane (sprawdzi się do pieczenia, gorzej do smażenia),

agar-agar (wegańska żelatyna) rozpuszczonego w gorącej wodzie w proporcjach 1:1,

purée z banana (np. do naleśników, doda potrawie słodyczy),

purée z ziemniaków,

purée z dyni,

masło orzechowe,

tofu (zastąpi jajka w jajecznicy - zrobisz wtedy tzw. francuską jajecznicę).

fot. Czym zastąpić jajko w kuchni (tu: purée z banana)/Adobe Stock, Лариса Снимушкина

Czym zastąpić 1 jajko? Odpowiednie proporcje

Aby danie wyszło maksymalnie podobne do oryginalnego, należy trzymać się odpowiednich proporcji. Jest to szczególnie ważne w przypadku pieczenia, gdzie w ciastach, pasztetach, etc. istotna jest konsystencja masy.

Idealne proporcje zamienników jajka to:

1 łyżka oleju,

3 łyżki aquafaby,

1 czubata łyżka proszku sojowego lub mąki sojowej + 2 łyżki wody,

2 łyżki mąki kukurydzianej,

2 łyżki mąki z amarantusa,

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

1 łyżka mleka sojowego w proszku + 1 łyżka mąki kukurydzianej + 2 łyżki wody,

1/4 szklanki purée ziemniaczanego,

1/4 szklanki purée z dyni,

1/4 szklanki purée z suszonych śliwek,

1/4 szklanki jogurtu sojowego,

2 łyżki wody + 1 łyżka oleju + 2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 łyżka zmielonego siemienia lnianego + 3 łyżki wrzącej wody,

1 łyżka nasion chia + 3 łyżki wody lub mleka,

3 łyżki masła orzechowego.

Czym zastąpić jajko w naleśnikach

Jajko w naleśnikach możesz łatwo zastąpić wspomnianym wcześniej wegańskim proszkiem. Świetnie sprawdzi się też purée z banana, gęsty jogurt sojowy oraz mąka ziemniaczana. W plackach i kotletach na słono wykorzystaj za to purée z ziemniaka, dyni albo mąkę kukurydzianą z napojem roślinnym.

Czym zastąpić jajko w panierce?

Jeśli chcesz przygotować panierkę np. do kotletów sojowych, świetnie sprawdzi się do tego lekko rozwodniony jogurt (sojowy lub zwykły) z przyprawami lub mieszanka mleka roślinnego, mąki i przypraw (mleko z mąką w proporcji 1:1).

fot. Czym zastąpić jajko (tu: aquafaba)/Adobe Stock, aamulya

Wydawać by się mogło, że bez jajek najtrudniej przygotować majonez oraz bezę, które składają się z nich niemal w całości. Tymczasem możesz zrobić naprawdę pyszne wegańskie wersje tych popularnych przepisów.

Wegański majonez na oleju

Składniki:

3 łyżki stołowe soku cytryny,

1/2 szklanki mleka sojowego,

1 łyżeczka cukru,

1/2 łyżeczki soli, łyżeczki papryki,

1 łyżeczka musztardy,

6 łyżek stołowych oleju słonecznikowego.

Sposób przygotowania:

W blenderze zmiksuj mleko, cukier, sól, paprykę i musztardę. Następnie dodaj powoli kropla po kropli olej. Majonez miksuj do chwili, aż zgęstnieje i utworzy gładką masę. Przechowuj w lodówce, w zamkniętym słoiku.

Wegański majonez: składy i wartości odżywcze roślinnych majonezów z popularnych marketów

Beza bez jaj

Wegańska beza bez jaj może powstać jako skutek uboczny używania ciecierzycy: zrobisz ją z aquafaby, czyli wody po gotowaniu cieciorki. Ogromną zaletą bezy wegańskiej jest to, że nie martwisz się, co zrobić żółtek, które zostają.

Składniki:

1/2 szklanki aquafaby (wody odlanej z puszki ciecierzycy),

1/2 szklanki + 2-3 łyżki (lub od razu 3/4 szklanki) drobnego cukru pudru,

opcjonalne dodatki: sok z cytryny, ocet, ekstrakt waniliowy, winny kamień, skrobia.

Sposób przygotowania:

Włącz piekarnik i ustaw temperaturę ok. 120°C z funkcją termoobiegu. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Aquafabę przelej do suchej miski i ubij mikserem na wysokich obrotach na sztywną pianę. Następnie powoli dodawaj cukier, niech dokładnie się rozpuści. Piana z aquafaby powinna być sztywna i lśniąca - przełóż ją na blachę i wstaw do piekarnika. Bezę susz przez ok. 1 godzinę lub dłużej - wysuszony płat powinien lekko odstawać od papieru na brzegach.

Na podstawie artykułu Aleksandry Ladachowskiej, pierwotnie opublikowanego 15.01.2010.

