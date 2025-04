W Polsce w zależności od regionu panują inne zwyczaje kulinarne, co ma również odbicie na stole wigilijnym. Duże różnice dostrzegalne są szczególnie w przypadku zup wigilijnych. W południowo-wschodniej i środkowo-wschodniej części naszego kraju podawany jest zazwyczaj barszcz czerwony, natomiast w Polsce centralnej serwowana jest zupa grzybowa.

Reklama

Wg badania przeprowadzonego na zlecenie marki Knorr w październiku 2007 roku przez firmę Pentor większość Polaków bo aż 2/3 podaje podczas Wigilii barszcz czerwony. Jednak duża część społeczeństwa - 39 % wybiera zupę grzybową. Wśród badanych znalazły się również i takie osoby, które podają w wieczór wigilijny również barszcz biały, żurek i zupę rybną.

Co do wyboru zupy na Pani stół to najlepiej uzgodnić to z mężem. Może też Pani wziąć pod uwagę upodobania i przyzwyczajenia swoich gości. Jeśli spodziewa się Pani np. tylko swojej rodziny, to wybór powinien paść na grzybową, jeśli odwrotnie na barszcz czerwony.

Reklama

W moim domu rodzinnym mieliśmy podobny problem – u mamy w rodzinie królowała grzybowa, a u taty barszcz czerwony. Problem został rozwiązany w ten sposób, że mama na początku gotowała dwie zupy. Z czasem tata stwierdził, że lepiej smakuje mu zupa grzybowa i problem się sam rozwiązał. Co roku mamy teraz grzybową z łazankami, bez której nikt z naszej rodziny nie wyobraża sobie Wigilii.