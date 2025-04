Babka piaskowa to jedno z tych ciast, które smakuje wszystkim, pasuje na każdą okazję, a do tego zawsze się udaje. Najczęściej babka piaskowa pojawia się na wielkanocnym stole, ale sprawdza się też jako niezobowiązujące ciasto do niedzielnej kawy.

Babka piaskowa to smak, który większość z nas pamięta zapewne z dzieciństwa. Krucha i delikatna z zewnątrz, miękki i lekko wilgotny środek, a na wierzchu – lukier, posypka lub cukier puder. To ciasto przyrządzisz bez problemu nawet jeśli nie masz talentu do pieczenia. Do wykonania babki piaskowej potrzebujesz zaledwie kilka składników, które z pewnością zawsze znajdziesz w swojej kuchni, a także odrobinę czasu. Wystarczy zmieszać ze sobą składniki, przelać je do formy i wstawić do piekarnika.

Babka piaskowa – krucha, delikatna i pyszna

Składniki:

1 szklanka mąki pszennej,

1/2 szklanki mąki ziemniaczanej,

4 jajka,

1/2 szklanki cukru,

cukier wanilinowy,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia,

aromat cytrynowy,

250 g masła lub margaryny,

łyżka kakao (opcjonalnie, jeśli chcemy zrobić babkę przekładaną),

lukier lub cukier puder.

Sposób przygotowania:

Masło rozpuść i pozostaw do ostudzenia. Oba rodzaje mąki przesiej przez sitko z proszkiem do pieczenia i wymieszaj z cukrem wanilinowym. Jajka utrzyj z cukrem, a następnie dodaj mąkę i ostudzony tłuszcz. Delikatnie rozmieszaj, miksuj na najwyższych obrotach do uzyskania jednolitej masy. Na koniec dodaj kilka kropli aromatu cytrynowego, miksuj jeszcze przez chwilę. Dwie łyżki ciasta na babkę piaskową odłóż do osobnej miski, dodaj kakao, rozmieszaj. Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, lub posmarowaną tłuszczem i obsypaną bułką tartą, wylej połowę ciasta, na wierzch dodaj ciasto z kakao, a następnie zalej pozostałą częścią ciasta. Piecz w temperaturze 180 stopni przez 45-50 minut, bez termoobiegu. Po ostudzeniu udekoruj babkę piaskową cukrem pudrem lub lukrem. Pyszne ciasto gotowe!

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 05.03.2018.

