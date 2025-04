Awokado jest bogatym źródłem kwasów omega-3 i omega-6. Zawarty w nim zdrowy tłuszcz pozwala zastąpić kremowe masło w wielu tradycyjnych wypiekach. Sernik, babka piaskowa lub brownie - sprawdź i przekonaj się sama!

Reklama

Sernik z awokado

Oto składniki na sernik z awokado:

15 herbatników

pół szklanki cukru

3 łyżki oleju

szczypta soli

2 opakowania serka kremowego

1 duże dojrzałe awokado

pół szklanki cukru do masy

opakowanie śmietanki kremówki

2 łyżeczki soku z limonki

starta skórka z limonki

Jak zrobić sernik z awokado?

Herbatniki kruszymy w misce za pomocą tłuczka. Następnie wlewamy olej i cukier. Dokładnie wszystko mieszamy i układamy na spód tortownicy. W osobnej misce miksujemy serek i dojrzałe awokado. Wlewamy śmietankę kremówkę, wsypujemy cukier i dodajemy sok i skórkę z limonki. Wszystko miksujemy na gładką masę i układamy na spodzie z herbatników. Wkładamy do lodówki na około 3-4 godziny do stężenia. tak przygotowany sernik dekorujemy kawałkami limonki i startą czekoladą.

Babka piaskowa z awokado

Oto składniki na babkę piaskową z awokado:

szklanka cukru

4 jajka

1 duże dojrzałe awokado

2 szklanki mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

łyżeczka soku z cytryny

szklanka cukru pudru

Jak zrobić babkę piaskową z awokado?

Oddzielamy białka jaj od żółtek. Następnie ubijamy białka z cukrem na sztywną i puszystą masę. Dojrzałe awokado miksujemy w blenderze lub ugniatamy widelcem na gładko. Do ubitej masy stopniowo dodajemy żółtka i awokado. Wsypujemy wcześniej przesianą mąkę, proszek do pieczenia. Tak przygotowaną masę wlewamy do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy w 180 stopniach Celsjusza przez 45 minut do suchego patyczka. Na koniec przygotowujemy lukier na bazie cukru pudru i soku z limonki. Przelewamy na gotowe i lekko wystudzone ciasto piaskowe.

Ciasto czekoladowe z awokado

Oto składniki na ciasto czekoladowe z awokado:

3 szklanki mąki

5 łyżek kakao

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżeczki sody oczyszczonej

szczypta soli

1/4 szklanki oleju

1 duże dojrzałe awokado

2 szklanki wody

łyżka octu

2 szklanki cukru

Jak zrobić ciasto czekoladowe z awokado?

Przesianą mąkę dodajemy do kakao, proszku do pieczenia i sody oczyszczonej. W osobnej misce ubijamy na gładko awokado z olejem, wodą i odrobiną octu, Mieszamy mokre składniki z suchymi. Dosypujemy cukier. Tak przygotowane ciasto wylewamy na tortownicę wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy przez 50 minut w 180 stopniach Celsjusza. Po wystudzenia dekorujemy całość cukrem pudrem.

Muffinki z awokado

Oto składniki na muffinki z awokado:

szklanka mąki

pół szklanki kakao

szklanka cukru

szczypta cynamonu

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 duże dojrzałe awokado

szklanka mleka

ekstrakt waniliowy

Jak zrobić muffinki z awokado?

Do miski wsypujemy przesianą mąkę i kakao. Dodajemy cynamon, proszek do pieczenia oraz cukier. W osobnej misce rozdrabniamy awokado na gładką masę. Dolewamy mleko i ekstrakt waniliowy. Suche składniki łączymy z mokrymi tak, aby pozostały małe grudki. Układamy w formie papilotki i przelewamy do 3/4 wysokości. Pieczemy w temperaturze 190 stopni Celsjusza przez 20 minut. Tak przygotowane muffinki z awokado możemy udekorować polewą czekoladową.

Brownie z awokado

Oto składniki na brownie z awokado:

1 duże dojrzałe awokado

łyżeczka oleju

szklanka cukru

3 jajka

pół szklanki kakao

łyżeczka sody oczyszczonej

pół szklanki mąki

szczypta soli

Jak zrobić brownie z awokado?

Dojrzałe awokado rozdrabniamy z łyżeczką oleju. Jajka ucieramy na gładką i puszysta masę razem z cukrem. Dodajemy przesianą mąkę, sodę oczyszczoną i szczyptą soli. Wlewamy na formę wyłożona papierem do pieczenia. Przekładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczemy przez 50 minut.

Reklama

Zobacz inne porady kulinarne