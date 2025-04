Awokado to owoc czy warzywo? Niektórzy mają wątpliwości

Niektórzy zastanawiają się czy awokado to owoc, czy warzywo. Odpowiedź jest klarowna: awokado to owoc, a dokładniej duża jednonasienna jagoda. To jeden z nielicznych owoców zawierających tłuszcze, być może stąd wynikają wątpliwości i niektórzy biorą awokado za warzywo. Sprawdź skąd pewność specjalistów, że awokado jest owocem.