Spór o tożsamość pomidorów trwa już wiele lat i mimo że jest już rozstrzygnięty, wciąż jest tematem dyskusji. Rozwiejmy wszystkie wątpliwości raz na zawsze.

Z biologicznego, naukowego punktu widzenia pomidor to owoc. Warzywa rozwijają się z konkretnych części roślin, np. z korzenia. Owoce natomiast pojawiają się jako następstwo kwiatów i tak właśnie jest w przypadku pomidorów. Żółte kwiaty stopniowo zwijają się i zmieniają najpierw w zieloną kuleczkę, a później w pięknego pomidora.

Dotyczy to wszystkich rodzajów i odmian pomidorów, od tych malutkich koktajlowych, aż po duże bawole serca. Dodatkowo cechują się naturalną słodyczą, dzięki czemu idealnie sprawdzają się do deserów, takich jak ciasto czy bułki pomidorowe.

Pomidory to rośliny psiankowate (tzw. psianki). Należą do niej warzywa, owoce oraz rośliny ozdobne. Nie wszystkie z nich są jadalne, a co więcej spora część roślin psiankowatych po spożyciu może mieć działanie halucynogenne.

Wśród psianek jadalnych popularne są nie tylko pomidory, ale także jagody Goji, miechunka czy tytoń. Również ashwagandha, popularny suplement diety, zaliczany jest do tej rodziny.

Najwięcej jest jednak przedstawicieli warzyw psiankowatych - to przede wszystkim dynie, papryka, ogórki, bakłażan i cukinia, a także ziemniaki.

Choć pomidor jest oficjalnie owocem, wciąż możesz znaleźć go w sklepach i marketach pomiędzy warzywami, co prawda zazwyczaj w bliskim towarzystwie owoców. Nie ma jednak żadnego zakazu używania potocznego określenia i traktowania pomidorów jako warzyw. Wykorzystuje się je przecież raczej do potraw na słono, więc naturalne jest, że patrzymy na niego, jak na warzywo.

Podobny spór (choć dużo bardziej absurdalny) ponad dekadę temu dotyczył ślimaka, którego unijna dyrektywa zakwalifikowała jako rybę lądową. W codziennym życiu wciąż możemy definiować pomidory jako warzywa lub owoce.

