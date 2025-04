Gdybym spytała cię, czy arbuz jest owocem, czy warzywem, prawdopodobnie bez zawahania odpowiesz, że to oczywiście owoc. Ale czy na pewno? Co, gdyby okazało się, że to bardzo słodka, orzeźwiająca i pełna pestek dynia?

Reklama

Spis treści:

Choć przyjęło się, że arbuz jest owocem, w rzeczywistości jest on warzywem z rodziny dyniowatych. Podobnie jest w przypadku np. melona. Mimo to arbuz wciąż kategoryzowany jest (np. w sklepach) jako owoc i tak właśnie traktowany. Dzieje się tak ze względu na jego słodki, orzeźwiający smak oraz fakt, że najczęściej wykorzystywany jest do deserów, słodkich, letnich napojów czy lodów.

Arbuz, a właściwie kawon, to roślina, która dzieli się na siedem różnych gatunków. Tylko część z nich jest popularna w Polsce. Jest to przede wszystkim arbuz zwyczajny (Citrullus lanatus) oraz kolokwinta (Citrullus colocynthis).

fot. Arbuz to owoc czy warzywo/Adobe Stock, subjob

Arbuzy uprawiane są tak, jak pozostałe rośliny dyniowate, czyli np. cukinia, melon i oczywiście dynia. Rośnie tuż przy gruncie, rozwija się z płożących lub wspinających się liści o charakterze bylin.

Owoce z początku są niewielkie, a cała roślina jest pokryta żółtymi kwiatami średniej wielkości. Arbuzy wymagają częstego podlewania, a po zerwaniu zachowują swoje właściwości jeszcze przez wiele tygodni. To roślina jednoroczna, która raczej nie zakwita ponownie, dlatego należy co roku sadzić ją na nowo. Można to zrobić z nasion lub gotowych, wyhodowanych sadzonek.

Jeśli chcesz uprawiać arbuzy w ogrodzie, możesz wykorzystać je do jedzenia na surowo, zamrozić i użyć do wody lub drinków. To także świetna opcja do koktajli i sorbetów.

fot. Arbuz to owoc czy warzywo/Adobe Stock, tchara

Reklama

Czytaj także:

Kiszony arbuz

Grillowany arbuz na 2 sposoby

Dżem z arbuza