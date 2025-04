Zbieranie grzybów to popularne hobby Polaków, ale bez odpowiedniego doświadczenia możesz narazić się na problemy zdrowotne. Objawy zatrucia grzybami mogą być bardzo niebezpieczne, a trujące grzyby potrafią doskonale się kamuflować pomiędzy jadalnymi okazami, przez co mogą przypadkowo trafić do twojego koszyka. Jeśli nie masz pewności, jaki grzyb widzisz w lesie, na wszelki wypadek go zostaw albo skorzystaj z aplikacji do rozpoznawania grzybów.

Istnieje wiele aplikacji, które pomagają rozpoznawać gatunki grzybów. Są one bardziej lub mniej dokładnie. Jeśli jesteś naprawdę początkującym grzybiarzem, czasem nawet i one mogą nie dać ci pełnego wsparcia.

Wtedy najlepiej zabrać na grzybobranie kogoś bardziej doświadczonego oraz nie zbierać grzybów, co do których nie masz pewności. Świetnym pomysłem jest także zaniesienie grzybów do sanepidu, gdzie specjalista oceni, czy są one jadalne.

Jeśli chodzi o popularne i polecane przez użytkowników aplikacje do rozpoznawania grzybów, warto zwrócić uwagę w szczególności na:

(dostępna na Androida i iOS) - to bardzo bogaty atlas grzybów, który umożliwia rozpoznanie zebranego grzyba po zrobieniu mu zdjęcia. Intuicyjna aplikacja, w której każdy gatunek grzyba jest dokładnie opisany. Picture Mushroom (dostępna na Androida i iOS) - aplikacja, która rozpoznaje grzyby poprzez zrobione im zdjęcie. W wersji bezpłatnej jest dość okrojona, ale dla grzybiarza-amatora będzie wystarczająca.

fot. Aplikacje do rozpoznawania grzybów/Adobe Stock, balenabianca

Rozpoznawanie grzybów przy pomocy telefonu jest możliwe także bez dodatkowych aplikacji - wystarczy wyszukiwarka Google. Nie jest to rozwiązanie niezawodne, niemniej jednak warto się nim posiłkować. Wystarczy z wyszukiwarki wybrać opcję szukania poprzez zdjęcie i zrobić fotografię grzyba, co do którego nie mamy pewności. Algorytm Google zanalizuje zdjęcie i pokaże wyniki graficzne podobnych okazów wraz z podpisami.

Wady takiego rozwiązania to przede wszystkim fakt, iż do grafiki Google wpadają różne zdjęcia, nie zawsze dobrze opisane lub poprawnie sklasyfikowane przez algorytmy. Metoda ta świetnie sprawdza się natomiast do rozpoznawania roślin czy szukania recenzji kosmetyków bez konieczności wpisywania całej ich nazwy w wyszukiwarkę.

Oprócz aplikacji do rozpoznawania grzybów warto mieć przy sobie także aplikacje GPS, które pozwolą łatwo wrócić do samochodu i chronią przed zgubieniem się w lesie, nawet jeśli nogi poniosą cię bardzo daleko. Dobrze mieć przy sobie coś, co nie wymaga połączenia z internetem, np. stary dobry kompas. Możesz także pobrać na telefon wybrany fragment mapy i korzystać z niego nawet offline - sam GPS nie potrzebuje internetu, aby pokazać, gdzie jesteś.

Warto pobrać także aplikację mBDL (mobilny Bank Danych o Lasach). To aplikacja udostępniona przez Lasy Państwowe, znajdziesz w niej pełne mapy drzewostanów, siedlisk leśnych oraz mapy łowieckie. Dzięki niej poruszanie się w lesie jest dużo łatwiejsze i bezpieczniejsze.

fot. Aplikacje dla grzybiarzy/Adobe Stock, Viktor Iden

