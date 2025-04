3 i 4 czerwca nasz kraj odwiedzi wielu światowych przywódców - m.in. prezydent USA, Barack Obama. Ich wizyta jest związana z obchodami Dnia Wolności i 25. rocznicą pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce.

Kto zadba o kulinarne potrzeby dostojnych gości? Jeden z najbardziej znanych szefów kuchni, czyli Wojciech Modest Amaro!

Co Amaro ugotuje dla Obamy?

Amaro już od kilku tygodni przygotowywał specjalne menu na ekskluzywną kolację, którą przyrządzi dla Baracka Obamy, Bronisława Komorowskiego i innych politycznych przywódców.

"Jestem zaszczycony i czuję się niezwykle wyróżniony, że przyjdzie mi serwować dania znamienitym gościom, którzy pojawią się w Polsce, aby świętować z nami 25. rocznicę pierwszych wolnych wyborów. Mimo wielu lat pracy w tym zawodzie nie ukrywam, że przygotowanie kolacji dla tak ważnych osobistości jest niezwykle stresogenne.

Tym bardziej, że muszę przyrządzić wszystko zgodnie z rygorystycznymi zasadami protokołu dyplomatycznego, bo takowy także funkcjonuje w kwestii przyjęć podczas tak ważnych wydarzeń. Potrawy, które zamierzam zaserwować, będą kwintesencją smaków Polski.

Tak, jak na co dzień, tak i w tym wypadku zamierzam sięgnąć po zapomniane przez wielu produkty. Chcę pokazać, jak wspaniałe są nasze kulinarne tradycje!" - mówi Wojciech Modest Amaro.

Co znakomity szef kuchni zaserwuje dostojnym gościom?

Menu będzie bardzo wykwintne - w rozmowie z dziennikarką Polsat News, Magdaleną Cenker, Amaro zdradził, jakie potrawy przygotowuje na ten wyjątkowy wieczór.

Będą to polskie szparagi z młodym bobem i olejem bukowym robionym z liści bukowych (wytwarzany w Atelier Amaro). Do tego polska jagnięcina z kaszą gryczaną niepaloną z dodatkiem palonej, karmelizowanej maślanki.

Dla osób, które nie jedzą mięsa, dorsz z młodymi warzywami, pachnący kwiatami lawendy, a na deser truskawki pachnące czarnym bzem i lodami z natki pietruszki. Do tego słynny czarny chleb Atelier Amaro z czarnuszką, z palonym sianem łąkowym i masłem kurkowym.

Kolacja dla Baracka Obamy nie jest jedynym ważnym momentem dla Amaro. Jako szef "Hell''s Kitchen" wybierze dzisiaj trzech finalistów, którzy zmierzą się w ostatecznej walce o zwycięstwo w programie. Kto to będzie, dowiemy się już dziś wieczorem!

