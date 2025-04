Pieczenie świątecznych ciast i ciasteczek to jeden z żelaznych punktów przygotowań do Bożego Narodzenia. Tę czynność można uatrakcyjnić dzięki uroczym gadżetom kuchennym!

Reklama

Gadżety do pieczenia

Foremki, formy, wałeczki, świąteczne papilotki i stemple to tylko niektóre z akcesoriów, które znajdziecie w sklepach. W naszym przeglądzie zebrałyśmy 25 najprzydatniejszych i najbardziej uroczych z nich!

Absolutnym must-have tegorocznych świąt jest zwłaszcza zestaw do przygotowywania pierniczków z Fabryki Form, stemple do ciastek z Home&You oraz wałeczek do wycinania ciasta z Ikei.

Poznaj ciekawe pomysły na prezenty dla mamy - poczytaj na naszym forum!

Reklama

Zobacz inne porady świąteczne:

5 rad, jak nie przytyć w święta

Gwiazda betlejemska - jak ją pielęgnować?

Ozdoby choinkowe 2014 - 55 ozdób