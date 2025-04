Ocet to przyprawa używana do zakwaszania m.in. zup, sosów i marynat. Przemysłowo jest otrzymywany z surowców zawierających alkohol etylowy, np. spirytusu, niższej jakości win. Po zaszczepieniu ich bakteriami kwasu octowego następuje zamiana alkoholu w kwas octowy. Metodą domową można otrzymać go np. zostawiając na 2 tygodnie otwartą butelkę z winem owocowym lub wytrawnym. Octy różnią się smakiem, zapachem i mocą, ale też właściwościami zdrowotnymi. Dowiedz się więcej o różnych rodzajach octu - do czego pasują?

1. Ocet jabłkowy

Cechy: Niezbyt kwaśny, ma jabłkowy posmak.

Zastosowanie: Do doprawiania potraw, lekkich marynat. Rozcieńczony (łyżeczka na szklankę wody, 2 porcje dziennie) działa odtruwająco, odchudzająco i odkwaszająco.

Jak zrobić domowy ocet jabłkowy? To proste! Obierzyny z jabłek włóż do słoja. Zalej letnią przegotowaną, osłodzoną wodą (łyżka cukru na 1 l wody). Przykryj gazą, odstaw w ciepłe miejsce do sfermentowania. Przecedź, rozlej do butelek, zamknij.

2. Ocet ryżowy

Cechy: Łagodny w smaku, jasnożółty.

Zastosowanie: W kuchni japońskiej doprawia się nim głównie ryż do sushi. Ale można nim też zakwaszać inne potrawy, a także używać go do sosów sałatkowych.

3. Ocet balsamiczny

Cechy: Ma brązowo-czarny kolor i kwaśno-słodki smak. Otrzymuje się go z białych, ewentualnie ciemnych winogron. Jest dość drogi, bo dojrzewa w drewnianych beczkach od 5 do 150 lat.

Zastosowanie: Do sosów sałatkowych, owoców jagodowych.

4. Ocet spirytusowy

Cechy: W sprzedaży 6 i 10 procentowy, produkowany ze spirytusu. Ma ostry smak i zapach. Może niekiedy podrażniać przewód pokarmowy.

Zastosowanie: Do trwalszych marynat, nóżek w galarecie, czyszczenia i usuwania zapachów z lodówki.

5. Ocet winny czerwony

Cechy: Produkuje się go z czerwonego wina. Może być rozcieńczony białym octem winnym i wtedy ma łagodniejszy smak. Niepasteryzowany może stać się bardzo kwaśny.

Zastosowanie: Do sosu vinegrette, wołowiny, dziczyzny.

6. Ocet winny biały

Cechy: Robiony z białego wina, ma jasnożółty kolor i dość łagodny smak, ale może być też bezbarwny.

Zastosowanie: Do marynat z warzyw, owoców i grzybów, do sosów i jako baza do produkcji octów smakowych, np. ziołowych.

Na podstawie artykułu Renaty Materlińskiej z "Poradnika domowego"

