Gotujesz zupę i przez nieuwagę posoliłaś ją dwa razy? A może za długo trzymałaś mięso w piekarniku i spaliłaś je? Wcale nie musisz wyrzucać obiadu do kosza. Są sprawdzone sposoby na uratowanie potrawy. Zwykle to takie proste rzeczy, jak wrzucenie do przesolonej potrawy pokrojonego jabłka. Jakie triki jeszcze warto znać podczas gotowania? Zobacz wideo.

