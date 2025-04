Nawet najlepszym szefom kuchni zdarzają się pomyłki. Czasami do potrawy dodają za dużo soli, albo coś zacznie się delikatnie przypalać. W domowej kuchni pomyłki także są na porządku dziennym. Czego jednak uczą nas profesjonaliści to to, że rzadko są sytuacje nie do uratowania. Większość kulinarnych błędów da się naprawić i uratować naszą potrawę. W jaki sposób? Poniżej podajemy 5 sposobów, które każdy powinien znać.

1. Przesolona zupa

Przesoloną zupę uratuje... surowy ziemniak. Wystarczy obranego, niepokrojonego ziemniaka włożyć do zupy i gotować kilkanaście minut. Warzywo wchłonie nadmiar soli.

2. Przypalone ziemniaki

Zwykle ziemniaki przypalają się na samym dnie garnka. Wystarczy, z góry zebrać te, które są jeszcze dobre i gotować je dalej w świeżej wodzie i innym naczyniu. Te przypalone wyrzucić.

3. Zbyt ostre jedzenie

Czasami zdarza się, że niektóre dania wymagają użycia ostrych przypraw, które łatwo przedawkować. Jeśli tak się zdarzy, wystarczy dodać do dania trochę soku z cytryny. To zneutralizuje pieczenie.

4. Przesolone danie

Z przesoloną potrawą, oprócz ziemniaka, poradzi sobie też surowe jabłko. Trzeba je pokroić, dodać do potrawy i gotować 10 minut. Następnie wyjąć. Owoc wchłonie sól.

5. Przypalone mięso

Jeśli zdarzy się nam przypalić mięso, uratować można je w łatwy sposób. Należy odkroić spaloną część, a pozostałe pokroić i udusić w aromatycznym sosie. Smak przypraw zniweluje posmak spalenizny i uratuje posiłek.

