Każdego dnia nasz organizm potrzebuje pięciu porcji naturalnych witamin i składników odżywczych, zapewniających jego prawidłowe funkcjonowanie. Warzywa i owoce zawierają cenne wartości, tj. witaminy, składniki mineralne oraz błonnik pokarmowy.

Niektóre witaminy (np. witamina C, Betakaroten) oraz inne biologicznie czynne związki zawarte w warzywach, owocach i sokach wykazują działanie antyoksydacyjne. Niestety człowiek nie potrafi magazynować większości antyoksydantów, dlatego też powinniśmy uzupełniać ich poziom i dostarczać je z pożywieniem kilkakrotnie w ciągu dnia, w co najmniej 5 porcjach, w warzywach, owocach lub sokach.

Czym jest porcja?

Każdy z nas powinien codziennie sięgnąć po 5 porcji owoców, warzyw lub soku. Nie wymaga to trudu ani specjalnych przygotowań, gdyż jedna porcja jest na wyciągnięcie ręki. Porcja to średniej wielkości owoc lub warzywo: jabłko, gruszka, dwie mandarynki, banan, marchewka itd. Porcją może być również sok (szklanka), który jest wygodną formą podawania owoców i warzyw. Urozmaicenie swojej diety 5 porcjami warzyw, owoców i soków nie wymaga zatem wysiłku – możemy zabrać je do pracy lub dać dziecku do szkoły. A kombinacji jest wiele – możemy sięgnąć po pojedynczy owoc lub warzywo, buteleczkę soku bądź też przygotować sałatkę – owocową albo warzywną. W ciągu dnia warto jednak różnicować porcje i wybierać różnorodne owoce, warzywa oraz soki.

Niech witaminy będą z Tobą przez cały dzień

Ważne dla organizmu witaminy i składniki odżywcze zawarte są we wszystkich warzywach i owocach. Duszone i gotowane tracą wiele wartości odżywczych, jednak ciągle stanowią cenny składnik posiłków. Oczywiście najlepiej spożywać je na surowo, jednak jeżeli nie mamy ich pod ręką, wygodną ich formą mogą być soki, szczególnie w podróży, pracy czy jako dodatek do drugiego śniadania. Soki to również doskonały sposób, aby zachęcić dzieci do owocowo-warzywnych smaków. Jeżeli naszym pociechom przeszkadzają pestki w jabłkach, skórka w pomarańczy, może warto rozpocząć zachęcanie do owoców i warzyw właśnie od soków.

Program społeczno-edukacyjny „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, współfinansowany przez Agencję Rynku Rolnego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Polski, ma na celu zachęcenie Polaków do urozmaicania swojej diety owocami, warzywami i sokami, jak zalecają specjaliści zajmujący się promowaniem zdrowego stylu życia. Program kierowany jest do rodziców oraz dzieci, dla których wprowadzenie w życie zasady „5 porcji warzyw, owoców lub soku” pozostaje szczególnie ważne (przy czym porcją jest średniej wielkości owoc, warzywo lub szklanka soku).

Wprowadzając do swojej diety owoce, warzywa i soki, dostarczasz organizmowi naturalnych witamin. Czy warto? Przekonaj się sama.