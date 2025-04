Po kilkumiesięcznej przerwie powracamy z cyklem nowości spożywczych. Epidemia koronawirusa sprawiła, że cały świat na chwilę się zatrzymał - również plany rynkowe wielu producentów musiały ulec zmianie. Po tzw. lock downie powoli wracamy jednak do normalności.

Przed najbliższymi zakupami nie zapomnij zerknąć na naszą listę nowości spożywczych. Warto wiedzieć, jakie nowinki pojawiły się w sklepach i przetestować chociaż niektóre z nich!

Nowe kawy

Kawosze powinni być zadowoleni - to właśnie wśród kaw można znaleźć najwięcej nowych produktów. Robert Lewandowskich wypuścił własną linię, sygnowaną logo RL9. Kultowa marka Lavazza wprowadza na rynek kawy mrożone w puszkach.

Nowe ziarna znajdziecie pod szyldem Caffe Vergnano oraz Costa Coffee. Costa, znana jako sieć kawiarni, znacznie rozszerza sieć dystrybucji - sprzedaje swoje kawy już nie tylko we własnych lokalach, ale również w wybranych hipermarketach, sklepach internetowych i na stacjach benzynowych.

Nowe słodycze

Jest też coś dla łasuchów! Haribo przedstawia nowe żelki Starmix - to różne rodzaje żelków zamknięte w jednej paczce. Jutrzenka rozszerza linię Akuku! o kilka wariantów żelków vege, które zawierają pektynę zamiast żelatyny.

Sporo nowości prezentuje Wedel: Ptasie Mleczko® o smaku pina colady, a także 2 rodzaje lodów -mango shake na patyku i Ptasie Mleczko® w kubkach. To nie koniec lodowych nowości - lody Śliwka Nałęczowska, Grześki i Jeżyki, są dostępne również w dużych, familijnych opakowaniach.

Nie można zapomnieć o marce Wawel, która poleca swoje karmelki, a także nową czekoladę z bardzo dobrym składem - tylko 3 składniki, łączące się w maksimum smaku!

Inne nowości spożywcze

Dobrze znany serek Almette, kupicie teraz również w wersji bez laktozy. Z kolei Hochland rozszerza swoje portfolio o medaliony serowe, przeznaczone specjalnie do grillowania. Marka Rolnik przedstawia fasolki soi w puszce.

Nowości prezentuje Sante w swojej linii Go On!. To 3 smaki pysznych shake'ów proteinowych. Fanex wprowadza do sprzedaży paluszki żerańskie słono-pikantne. Odważne połączenie przedstawiają Pasieki Sadowskich - to miód z dodatkiem kurkumy i pieprzu cayenne.

Warto przetestować także linię Fixów Knorr pod nazwą Sposób na porcję warzyw. Czarnocin oferuje nowy twaróg z dodatkiem ziół, a Hellena strzelającą oranżadę. Warto spróbować past warzywnych Podravka, które idealnie komponują się z pieczywem.

YFood to zupełna nowość, którą polecają influencerzy - gotowe posiłki, zamknięte w zgrabnych butelkach, są naprawdę pyszne. Inne ciekawe nowości to dania gotowe od Sokołowa, a także Amki TO GO, czyli przekąska na bazie sezamu.

Polecamy wafle ryżowe SONKO Fit Vege oraz odmienione Łapsy - smaczne prażynki. Po latach nieobecności, wraca triumfalnie na rynek marka Neptun. Z kolei znane Tygryski prezentowane są teraz w zupełnie nowej odsłonie Bio.

Warto przetestować mus w tubce Holle Tropic Tiger, a także wegańską linię Sokołów Roślinny o nazwie Z gruntu dobre. W Lidlu 6 lipca startuje Tydzień BIO, w ramach którego sieć proponuje około 200 towarów - można np. zakupić premierowo produkty marki Wege Siostry lub artykuły marki Next Level w bardzo atrakcyjnych cenach. Zdjęcia wszystkich nowości spożywczych znajdziecie w naszej galerii.

