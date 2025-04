Czym zastąpić mleko kokosowe? Jeśli nie masz go pod ręką, możesz sięgnąć po niektóre zamienniki, z których przygotujesz aromatyczne sosy, ciasta i dania orientalne. Zobacz, czego możesz użyć zamiast mleka kokosowego.

Wegańskie jogurty, dostępne w większości sklepów i marketów, bardzo często robione są na bazie kokosów. Dzięki temu mają podobny smak i świetnie nadają się do sosów oraz deserów. Przy pomocy jogurtu kokosowego możesz zrobić aromatyczne curry, a także przygotujesz masę do tortów. To także świetne rozwiązanie, jeśli potrzebujesz tylko kilku łyżek mleczka kokosowego i nie chcesz otwierać dużej puszki lub kartonu.

fot. Czym zastąpić mleko kokosowe: wegański jogurt/Adobe Stock, sewcream

Śmietana ma podobną gęstość, dzięki czemu idealnie imituje mleko kokosowe. Co jednak ze smakiem? Aby go odwzorować, wymieszaj śmietanę z cukrem pudrem oraz sporą ilością wiórków kokosowych. Możesz także sięgnąć po aromat do ciast, jeśli masz w domu ten o smaku kokosa. Tak przygotowana śmietana sprawdzi się jako baza sosów oraz pieczonych dań. Możesz też spróbować wykorzystać ją w ciastach.

"

fot. Czym zastąpić mleko kokosowe: śmietana/Adobe Stock, tashka2000

Jeśli chcesz przygotować owsiankę albo kokosowy sos do deserów, pomoże ci w tym zwykłe mleko. Wystarczy, że użyjesz mniejszej ilości, niż ta podana w przepisie (przy mleku kokosowym) i wymieszaj je z wiórkami kokosowymi. Następnie lekko podgotuj, aby wiórki napęczniały – dzięki temu całość będzie bardziej gęsta. Możesz też spróbować wykorzystać ten zamiennik mleka kokosowego do dań na słono.

fot. Czym zastąpić mleko kokosowe: mleko z wiórkami/Adobe Stock, pilipphoto

