Baton muesli oblany czekoladą Oshee - cena ok. 2.50 zł

Nowe batony Oshee są w całości oblane czekoladą, a do tego zawierają same pełne ziarna. Są wzbogacone o witaminy (witamina A, witamina D, witamina C, tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina B12) i magnez.