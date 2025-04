10 wielkanocnych porad szefa kuchni

Do Świąt coraz mniej czasu - zakupy pewnie częściowo zrobione, ale ogólny stan prac wciąż pozostawia wiele do życzenia? Od sąsiadów już pachnie pieczonymi mięsami, a u Ciebie brak menu świątecznego choćby na piśmie? Niczym się nie martw!



Wszystkim życzysz spokojnych i radosnych Świąt, a sama w popłochu obgryzasz paznokcie w kuchni? Spokojnie! Grunt to dobry plan działania i znajomość kilku trików wielkanocnych - czytelnikom Polki.pl zdradza je Piotr Murawski, szef kuchni Knorr.

1. Mięsa i wędliny na zimno

Możemy przygotować je najwcześniej. Robione w domu, dobrze przechowają się w lodówce. Już teraz możesz je zamarynować i upiec w Wielki Czwartek lub Wielki Piątek.

2. Pieczeń na obiad

Najpopularniejsze mięsa na pieczeń to schab, cielęcina, indyk, kurczak, gęś oraz kaczka. Jak wybrać sztukę mięsa na pieczeń? Najlepiej, gdy waży ok. 1,5 kg - mniejszy kawałek mógłby obeschnąć w piekarniku, a większy będzie trudno upiec równomiernie.

3. Pasztet

Aby nie wyszedł za suchy i łykowaty, do ulubionej mieszanki mięs dorzuć kawałek podgardla wieprzowego. Brytfankę do pieczenia wyłóż plastrami boczku, a unikniesz przypalenia. Dodatkowo pasztet nabierze smakowitego aromatu. Przyprawiając pasztet, nie zapomnij o gałce muszkatołowej. Najlepiej kupić świeżą gałkę i zetrzeć - taka ma w sobie mniej goryczki, za to bardziej intensywny przyjemny smak.

4. Zupa wielkanocna musi być kwaśna i wyrazista

Te najbardziej pasujące na wiosenne święto to zupa chrzanowa, barszcz biały lub żurek. Wciąż zastanawiasz się, jak rozróżnić barszcz biały od żurku? Żurek to ten o bardziej intensywnym smaku, ciemniejszym kolorze, na powierzchni którego pływają tłuste oka. Powstaje na bazie mąki żytniej. Natomiast wyróżniki barszczu białego to mąka pszenna, biała kiełbasa, śmietana, ponadto jednolita konsystencja i delikatniejszy smak.

5. Najsmaczniejszy żurek

...przyrządzisz na wywarze mięsnym, np. z wędzonki. Przyprawy, które najbardziej lubi żurek to majeranek oraz kminek - ten ostatni warto rozetrzeć przed wsypaniem do garnka dla głębszego aromatu. Jeśli domownicy preferują łagodniejsze smaki, dodaj do żurku śmietany. Ziemniaki do zupy ugotuj osobno - pod wpływem kwaśnego wywaru mogą stać się niesmaczne i twarde.

6. Jajko - bezsprzeczny symbol Wielkanocy

Aby nie pękło podczas gotowania, nakłuj je igłą na zaokrąglonym czubku - tam znajduje się pęcherzyk powietrza.

Dzięki niewielkiemu otworkowi ciśnienie podczas gotowania znajdzie ujście i zachowa skorupkę nienaruszoną. Jeśli planujesz gotować jajka, wyjmij je z lodówki wcześniej - to zmniejszy różnicę temperatur i również zapobiegnie pękaniu skorupki.

Do garnka z wodą dosyp nieco soli - dzięki temu skorupka będzie wygodnie odchodzić podczas obierania. Chcesz sprawdzić, czy jajko jest świeże, zanim użyjesz go do ciasta? Zwróć uwagę, czy żółtko jest zwarte i okrągłe, natomiast białko - gęste i czy się nie rozlewa.

7. Chrzan - drugi symbol Wielkanocy

Może być bazą dla różnych dodatków do mięs. Można połączyć go np. z burakami, ze śmietaną, z jabłkiem, również bardziej nietypowo - z borówką lub żurawiną. Tarty chrzan szybko ciemnieje - aby tego uniknąć, zakwaśmy go sokiem z cytryny lub octem. Jeśli zabrakło czasu na przyrządzenie chrzanu od podstaw, możemy kupić gotowy w słoiku i doprawić go według naszych preferencji - cukrem, śmietaną, cytryną.

8. Ćwikła

Najprostszy i zarazem najsmaczniejszy przepis polega na upieczeniu w piekarniku średniej wielkości buraka zawiniętego w folię aluminiową (czas pieczenia ok. 70-90 minut w temperaturze ok. 170°C). Gdy burak już ostygnie, obieramy go i ścieramy, łączymy z utartym chrzanem, doprawiamy solą, cukrem, octem i sokiem z cytryny.

9. Sosy wielkanocne

Oprócz chrzanu i ćwikły na stole powinny pojawić się sosy do mięs, a wśród najpopularniejszych: sos chrzanowy, tatarski, majonezowy, czosnkowy, ziołowy, jak również sosy na bazie win. Przyrządzając sos winny, nie zapomnijmy o szalotce - odmianie cebuli przypominającej czosnek, nieco słodszej i delikatniejszej w smaku . Wino należy połączyć z sokami powstałymi w procesie pieczenia - dzięki temu wykorzystamy naturalny mięsny aromat.

10. Ważny jest sposób podania potraw

Wielkanoc to radosne, wiosenne święto - i z tym ma korespondować wygląd stołu. Nie zapominajmy o świeżych warzywach, które posłużą nam jako ozdoba półmisków z wędlinami czy stroikach na środek stołu. Idealnie posłużą do tego: rzodkiewka, szczypiorek, rzeżucha, pomidorki cherry.

Druga sprawa to sosy wielkanocne - mają wyraziste kolory, więc warto podać je w białych miseczkach, by ładnie odcinały się na tle stołu.

