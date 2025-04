Reklama

Ludzie decydują się na wybór roślinnych alternatyw mleka krowiego z wielu powodów. Jedni z racji ideowych, inni ze względu na smak, jeszcze inni dla dobra planety, a także ponieważ nie tolerują laktozy. Niezależnie od powodu, roślinne alternatywy mleka krowiego to doskonały sposób na pełnowartościowe śniadanie, smaczną przekąskę, pyszną kawę czy ciasto. Przedstawiamy 10 sposobów na wykorzystanie roślinnych alternatyw mleka krowiego. Jakie napoje roślinne wybrać i dlaczego warto się na nie zdecydować? Sprawdź!

fot. Content Studio

1. Naleśniki bez laktozy

Uwielbiasz ich smak, ale nie tolerujesz mleka krowiego? Po tradycyjnym nabiale skarżysz się na ból brzucha lub wzdęcia? Mleko możesz zastąpić roślinnym odpowiednikiem, na przykład Alpro Napojem Owsianym. Produkt nie zawiera dodatku cukru, jest za to doskonałym źródłem błonnika, wapnia i witamin B2, B12 oraz D. Ten w 100% roślinny produkt bez laktozy wyróżnia się delikatnie kremowym smakiem, dzięki czemu przepysznie wpasuje się do twojej diety. Jak przygotować naleśniki bez mleka krowiego?

Składniki:

jajko

250 g mąki

300 ml napoju roślinnego np. Alpro Napój Owsiany

2 łyżki masła klarowanego (ewentualnie oleju)

Sposób wykonania:

Mąkę przesiewamy przez sito do miski. Dodajemy Alpro Napój Owsiany i jajko. Składniki mieszamy na gładką masę. Dodajemy masło lub olej i mieszkamy składniki. Naleśniki smażymy bez dodatku tłuszczu na dobrze rozgrzanej patelni. Każdą ze stron smażymy, aż będzie miała złoty kolor (około 1 minuty).

2. Pancakes

To sposób na szybkie i pyszne śniadanie. Pancakes lubi niemal każdy, a ponieważ można je podawać na wiele sposobów, to szybko się nie znudzą. Jeśli nie chcesz lub nie możesz dodać do nich tradycyjnego mleka krowiego lub jogurtu naturalnego, to możesz je zastąpić roślinną alternatywą. Idealnie sprawdzi się Alpro Napój Owsiany bez dodatku cukru, który stanowi źródło witamin B2, B12 i D oraz błonnika i wapnia. Jak przygotować pancakes bez laktozy czyli bez dodatku mleka krowiego?

Składniki:

1 szklanka mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżeczki cukru (opcjonalnie)

1 łyżeczka cukru waniliowego (opcjonalnie)

1 szklanka Alpro Napój Owsiany

1/3 szklanki oleju

1 jajko

Sposób przygotowania:

Składniki suche mieszamy w misce. W drugiej misce mieszamy składniki mokre. Łączymy składniki suche z mokrymi. Pancakes smażymy na rozgrzanej patelni na złoty kolor.

3. Smoothie boska zieleń

To pyszna propozycja szybkiego śniadania dla tych, którzy lubią dobrze zacząć dzień. Smoothie boska zieleń idealnie sprawdzi się wiosną i latem.

Składniki:

4 owoce kiwi

2 banany

40 g orzechów włoskich

1 l napoju sojowego, niesłodzonego Alpro

40 g szpinaku

garść świeżej bazylii

kilka dodatkowych liści bazylii i orzechów włoskich do dekoracji

Sposób przygotowania:

Obierz kiwi i banany, a potem pokrój je na kawałki. Włóż wszystkie składniki do blendera. Dobrze zmieszaj, aż zamienią się w gładką i jednolitą mieszankę. Nalej do szklanek, udekoruj liśćmi bazylii i posiekanymi orzechami włoskimi.

4. Ciasto czekoladowe

Uwielbiasz klasyczne brownie, ale ze względu na nietolerancję laktozy nie możesz cieszyć się jego smakiem? Mamy na to sposób. Zamiast klasycznego mleka krowiego użyj roślinnego zamiennika, na przykład Alpro napój migdałowy.

Składniki:

260 g mąki lub mielonych migdałów

40 g miąższu kokosowego

50 g cukru kokosowego

70 g kakao

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

250 ml napoju owsianego niesłodzonego Alpro

2 jajka (rozdziel żółtka i białka)

Dodatkowo:

2 łyżki miąższu kokosowego

2 łyżki świeżych malin

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 °C i wysmaruj tłuszczem formę do ciasta. Włóż wszystkie suche składniki do dużej miski i wymieszaj. Dodaj żółtka i wymieszaj. Wlej owsiane Alpro, aż uzyskasz ciasto o gęstej, ale gładkiej konsystencji. W osobnej misce ubij białka do uzyskania sztywnej piany, a potem równomiernie, po trochu dodaj ją do ciasta. Mieszaj aż uzyskasz jednolitą masę. Ciasto przelej do formy i piecz przez maksymalnie 35 minut. Sprawdź, czy ciasto jest gotowe, używając wykałaczki. Jeśli po wyciągnięciu wykałaczka jest sucha, ciasto jest gotowe.

5. Ciasto waniliowe

Niespodziewani goście, a może nagła ochota na coś słodkiego? Ciasto waniliowe to zawsze dobre rozwiązanie, Wykonasz je szybko, zawsze wychodzi i potrzebujesz tylko kilku składników. Jeśli w twojej diecie nie może pojawić się mleko krowie, to możesz je zastąpić roślinnym zamiennikiem. Użyj napoju sojowego Alpro i ciesz się pysznym deserem, kiedy tylko chcesz.



Składniki:

250 g mąki pszennej

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

70 g cukru waniliowego

190 ml napoju sojowego Alpro

75 ml oleju słonecznikowego lub oliwy z oliwek

40 ml wrzącej wody

1 laska wanilii lub 1 łyżeczka esencji waniliowej

3 łyżki płatków migdałowych

szczypta soli

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 °C i posmaruj tłuszczem foremkę do ciasta. W misce wymieszaj mąkę, cukier waniliowy, nasiona z laski wanilii (lub jeśli wolisz esencję wanilii) i szczyptę soli. Dodaj napój sojowy Alpro, olej słonecznikowy i wrzącą wodę, a potem całość wymieszaj, aż konsystencja będzie gładka. Wlej uzyskaną masę do formy, posyp płatkami migdałów i piecz przez 40-45 minut, aż uzyskasz piękny złoty kolor. Możesz sprawdzić ciasto przekłuwając je drewnianym szpikulcem - gdy wyjdzie czysty, twoje ciasto jest gotowe.

6. Ciasteczka owsiane

Te szybkie w przygotowaniu ciasteczka znikają niemal same. Są bogatym źródłem błonnika, doskonale smakują i idealnie sprawdzą się na rodzinne przyjęcia. Jeśli nie chcesz używać mleka krowiego, to do owsianych ciasteczek bez laktozy dodaj napój owsiany Alpro.

Składniki:

150 g uniwersalnej mąki (przesianej)

150 g płatków owsianych (zwykłych, nie błyskawicznych)

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżki miodu

1 łyżeczka cukru waniliowego

70 g suszonej żurawiny

1 łyżeczka sproszkowanego cynamonu

3 łyżki margaryny roślinnej

1 duże jajko (lekko ubite)

200 ml niesłodzonego napoju owsianego Alpro

Szczypta soli

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 200 °C. W średniej wielkości misce wymieszaj mąkę, płatki owsiane, proszek do pieczenia, sól, cukier waniliowy, żurawinę i cynamon. W małej misce utrzyj margarynę roślinną, jajko, miód i niesłodzony napój owsiany Alpro, aż wszystko się wymiesza, a następnie dodaj mąki. Mieszaj, aż uzyskasz gładkie ciasto. Łyżką rozłóż równomiernie ciasto na blachę (formując małe okręgi). Pozostaw luki między uformowanymi ciasteczkami, ponieważ w piekarniku urosną. Piecz na złoty kolor około 15-20 minut.

7. Owsianka

To pyszny i szybki sposób na pierwsze lub drugie śniadanie. Owsiankę wykonasz w kilka chwil, nawet wtedy, gdy bardzo spieszysz się do pracy. Taki posiłek to świetny sposób na rozpoczęcie dnia.

Składniki:

1 l niesłodzonego owsianego napoju Alpro

160 g błyskawicznych płatków owsianych

2 jabłka

250 g jeżyn

4 łyżki orzechów pistacjowych (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Usuń gniazda nasienne jabłek i pokrój je na cienkie plasterki. Wrzuć je do garnka razem z niesłodzonym owsianym napojem Alpro i płatkami owsianymi. Doprowadź do wrzenia, a potem zmniejsz moc palnika. Mieszaj przez około trzy minuty, aż mieszanka będzie gęsta i gładka. Owsiankę rozlej do misek śniadaniowych, posyp jeżynami i pistacjami. Ewentualnie dolej na wierzch odrobinę niesłodzonego napoju owsianego Alpro.

8. Musli

Uwielbiasz musli ze świeżymi owocami, ale ze względu na nietolerancję laktozy musisz zrezygnować z tego pysznego posiłku? Wcale nie! Teraz tradycyjne produkty mleczne możesz zastąpić roślinnymi. Zamiast zwykłego jogurtu możesz użyć Alpro produkt sojowy kokos lub Alpro produkt sojowy z mango. Produkty łączą w sobie kultury bakterii z aksamitną konsystencją i doskonałym smakiem. Nie zawierają laktozy, ale w ich składzie znajdziemy witaminy takie, jak witamina D czy B12. Jak przygotować pyszne domowe musli z dodatkiem roślinnej alternatywy dla jogurtu?

Domowe musli - składniki:

3 szklanka płatków owsianych

4 łyżeczki brązowego cukru

garść żurawiny

garść suszonych moreli

garść rodzynek

garść orzechów, np. laskowych lub włoskich

3 łyżeczki miodu

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki układamy na wyłożonej papierem do pieczenia blasze. Składniki polewamy miodem. Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 25-30 minut. Po wystudzeniu granolę przekładamy do szczelnie zamykanego pojemnika. Tak przygotowane musli możesz podawać zarówno z jogurtem z tradycyjnym jogurtem, jak i z jogurtem bez laktozy.

9. Kawa bez laktozy

Jeżeli po tradycyjnym latte lub cappucino boli cię brzuch lub masz nietolerancję laktozy i zastanawiasz się, co dodać do kawy zamiast mleka krowiego, to mamy dla ciebie świetną alternatywę. Nadal możesz cieszyć się smakiem swoich ulubionych kaw, dodając do nich produkty roślinne. Obawiasz się, że to nie to samo, bo pianka nie będzie się tak dobrze pienić? Nic bardziej mylnego. Odpowiednie napoje roślinne poradzą sobie i z pianką, i z warstwami takimi jak w caffe latte. Sprawdź serię Alpro Barista, która została przygotowana we współpracy z profesjonalnymi baristami.

Alpro Barista Owsiane to 100% napój roślinny, dzięki czemu nie zawiera laktozy. Produkt doskonale się pieni i jest źródłem witamin: B2 i D oraz błonnika. Co ważne, nie zawiera dodatku cukru.

Alpro Barista Migdałowe to źródło wapnia. Również świetnie się pieni, więc z całą pewnością można go użyć do latte, cappucino czy macchiato.

Napój Alpro Barista kokosowo-sojowy to źródło wapnia i białka roślinnego. Ma naturalnie niską zawartość tłuszczu. Warto też podkreślić jego walory smakowe.

10. Roślinna lasagne

To szybki i zawsze udany pomysł na obiad. Jeśli nie tolerujesz laktozy, to mamy dla ciebie patent. Klasyczne mleko zamień na napój sojowy Alpro. Jak? Poniżej przepis.

Składniki:

250 ml Alpro sojowego kulinarnego

150 ml niesłodzonego napoju sojowego Alpro

1 szalotka

2 cukinie

2 pory

2 ząbki czosnku

Estragon

200 g szpinaku

1/2 limonki

250 g tartej mozzarelli lub w wersji wegańskiej roślinnego zamiennika dla sera

16 świeżych płatów makaronu lasagne

Szczypta gałki muszkatołowej

Sól morska i biały pieprz

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 °C. Drobno pokrój szalotkę, pory i czosnek. Cukinię pokrój wzdłuż w cienkie plastry. Przygotuj sos. Smaż szalotkę, czosnek i pory, aż szalotka będzie zeszklona. Dodaj szpinak i gotuj. Po chwili dodaj Alpro sojowe kulinarne i napój sojowy niesłodzony Alpro, a potem dopraw solą morską, pieprzem, estragonem, gałką muszkatołową i limonką. Przypraw wedle twojego uznania. Ułóż naprzemiennie warstwy sosu, płaty lasagne, plastry cukinii i plastry mozzarelli lub roślinnego zamiennika dla sera w naczyniu do pieczenia i rozrzuć resztę mozzarelli lub zamiennika na wierzchu. Piecz przez około 30 minut, aż pojawi się złoty kolor i bulgotanie.

Produkty Aplro jako zamiennik mleka krowiego

Zastanawiasz się, co zamiast mleka do kawy? Jak zastąpić mleko w ciastach? Nie wiesz, jaki produkt dodać do musli, zamiast klasycznych jogurtów? Z pomocą przychodzi marka Alpro, która w ofercie ma całą gamę produktów idealnych dla osób z nietolerancją laktozy lub tych, którzy z innych przyczyn nie chcą lub nie lubią mleka krowiego. Alpro to też najszersza na rynku oferta produktów roślinnych, które są ciekawym i wartościowym uzupełnieniem diety.

Wśród produktów znajdziemy napoje do kawy z serii Alpro Barista . Wszystkie są w 100% roślinne i w zależności od wariantu smakowego mogą być źródłem witaminy B2, B12, D czy wapnia, błonnika lub białka roślinnego. Do wyboru mamy napój o smaku kokosowo-sojowym, migdałowym oraz klasycznym - owsiany.

. Wszystkie są w 100% roślinne i w zależności od wariantu smakowego mogą być źródłem witaminy B2, B12, D czy wapnia, błonnika lub białka roślinnego. Do wyboru mamy napój o smaku kokosowo-sojowym, migdałowym oraz klasycznym - owsiany. Do owsianek, ciast, sosów czy koktajlów możesz dodać ALPRO Nap ó j Owsiany bez dodatku cukru.

bez dodatku cukru. Jeśli szukasz zamiennika dla jogurtu, to sprawdź Alpro produkt sojowy z żywymi kulturami bakterii, mango, z wapniem i witaminami lub Alpro produkt sojowy z żywymi kulturami bakterii, kokos, z wapniem i witaminami.

fot. Content Studio

Artykuł sponsorowany na zlecenie marki Alpro