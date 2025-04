Fot. Fotolia

Reklama

10 sprytnych sposobów na niemarnowanie żywności

1. Regularnie zapisuj, co wyrzucasz

Jeśli myślisz, że marnowanie żywności Ciebie nie dotyczy… pomyśl raz jeszcze. Na pewno zdarza Ci się wyrzucić napoczęte opakowanie jogurtu, zgniły owoc lub produkt, którego termin przydatności dawno minął. Aby móc to kontrolować, zacznij robić notatki, zapisuj co i dlaczego wyrzucasz. Wynik może cię zaskoczyć! Postaraj się odkryć główne przyczyny marnowania żywności w twoim domu.

2. Przed zakupami sprawdzaj, co masz w kuchni

Zanim wyruszysz na zakupy, sprawdź zawartość lodówki i szafek kuchennych. Może się okazać, że wiele produktów już masz, podczas gdy inne zaraz się skończą.

Pamiętaj, że zawsze – bez wyrzutów sumienia – możesz zaopatrzyć się w tzw. niezbędniki. Produkty takie jak makaron, ryż, kasza, sosy lub pomidory w puszce czy pesto wystarczą do przygotowania prostego obiadu, a dzięki długim terminom przydatności mogą spokojnie poczekać na swoją kolej.

Zobacz także: Przepisy na tanie dania

3. Menu planuj długofalowo

Zaplanowanie posiłków na kilka dni z góry, pomoże ci w ułożeniu zakupowej listy.

Otwarty jogurt, użyty do sosu, w kolejnym dniu możesz wykorzystać do zupy.

4. Każdorazowo sporządzaj listę zakupów

Robienie zakupów wydaje się takie proste... Jednak nie każdy z nas pamięta o przygotowaniu listy zakupowej. Znaczenie ma też pora robienia zakupów – kupowanie „na głodnego” lub gdy jesteśmy senni, może mieć zgubne skutki. A czy potrafisz czytać etykiety – mowa nie o dacie ważności, ale o składzie danego produktu? Warto wyrobić sobie ten cenny nawyk, by świadomie kupować produkty odpowiednie dla naszej diety.

5. Sprawdzaj daty ważności produktów

Ta odwieczna i z pozoru oczywista zasada potrafi sprawić trochę problemów.

Jest różnica między zapisem „Należy spożyć do…” a „Najlepiej spożyć przed…”. Pierwszy zapis dotyczy przydatności do spożycia, po upływie tej daty produkt nie nadaje się już do jedzenia. Natomiast drugi zapis oznacza, że do tej daty produkt zachowuje swoje wszystkie walory smakowe i zapachowe. Można go spożyć także po upływie tego terminu.

Pamiętaj również o regularnym przeglądzie lodówki – na skraju półki ustaw produkty o najkrótszej dacie przydatności, by nie zapomnieć o ich spożyciu.

6. Przechowuj produkty we właściwy sposób

Nieodpowiednie przechowywanie produktów jest jedną z głównych przyczyn marnowania żywności. Większość warzyw zachowa świeżość na dłużej w lodówce, ale nie pomidory, które należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

Odpowiednie zapakowanie napoczętych potraw czy produktów, może przedłużyć im życie. Zwróć uwagę, jak duże sklepy przechowują wybrane produkty – to może być cenna wskazówka.

Zobacz także: Jak przechowywać jabłka?

7. Pamiętaj o mrożeniu produktów

Mrozić można nie tylko tak oczywiste produkty, jak truskawki, ryby, grzyby czy brokuły. Myślałaś o mrożeniu bananów albo śmietany? A pamiętasz o mrożeniu chleba?

8. Naucz się zastępować podstawowe produkty innymi

Warto poznać wartości odżywcze wybranych produktów, a czasami poszukać ich „zdrowych zamienników”. Zastanów się, jaki olej wybrać i czym można zastąpić cukier. Niektóre produkty mogą mieć ciekawe i nieoczywiste zastosowania, dzięki czemu unikniemy ich zmarnowania.

9. Nie przejadaj się – jedz zdrowe porcje

Proszenie o dokładkę jest komplementem dla kucharza. Ale nasz organizm może nie być zachwycony. Czy na pewno znasz odpowiednie porcje dla różnych produktów? A wiesz, jak duża powinna być porcja w jednym posiłku? Przejadanie się, nakładanie zbyt dużych porcji może rozregulować pracę naszego organizmu.

Reklama

10. Nie wyrzucaj bezmyślnie żywności!

Jeśli po przygotowaniu posiłków, pozostały Ci małe ilości różnych produktów, nie wyrzucaj ich pochopnie. Uruchom wyobraźnię i pomyśl jak możesz je wykorzystać! Pamiętaj o drobiazgach – napoczęte opakowanie kiełków przyda się jako dodatek do makaronów, sałatek i kanapek. Zaś resztka jogurtu to dobry dodatek do sosów i sałatek.

Źródło: Materiały prasowe www.zdrowyapetyt.pl

Zobacz także: Sposób na oszczędne zakupy spożywcze