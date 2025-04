Całość przykryj, gotuj na wolnym ogniu ok. 15 minut. Dopraw do smaku cynamonem, solą i miodem.

Ryż ugotuj na sypko i podaj jako dodatek do zupy. Lepiej jest nie wsypywać go do zupy, gdyż sprawi on, że zupa zgęstnieje i zyska papkowatą konsystencję.