Zapiekanka z makaronem i kiełbasą to pomysł na pyszny obiad. Do dania dodaj też zielone oliwki, ser i pomidory, cebulę, a także czerwone wino. Całość przykryta będzie apetyczną kruszonką. Jeśli ugotujesz wcześniej makaron, to samo przygotowanie zapiekanki nie zajmie ci zbyt dużo czasu! Danie wzbogać o ulubione przyprawy.

Składniki na zapiekankę z makaronem i kiełbasą to:

400-500 g ugotowanego makaronu,

50 g startego sera żółtego,

cebula,

1/2 szklanki czerwonego wina,

2 łyżki koncentratu pomidorowego,

1/2 szklanki zielonych oliwek,

2 ząbki czosnku,

kawałek bułki albo białego chleba,

2 łyżeczki oregano,

papryczka chili,

200-250 g kiełbasy,

2 puszki krojonych pomidorów,

sól,

pieprz,

oliwa.

Zapiekanka z makaronem: przepisy

Jak zrobić zapiekankę z makaronem i kiełbasą? Rozpocznij od przygotowania apetycznej posypki. Miąższ pieczywa wkrusz do miski, starając się stworzyć z niego maleńkie okruszki. Nie używaj skórki chleba! Do kruszonki dodaj starty ser, 1/2 łyżeczki oregano, pieprz, a także taką ilość oliwy, aby posypka była delikatnie zwilżona.

Teraz przygotuj sos do zapiekanki z kiełbasą. Rozgrzej na patelni 2 łyżki oliwy, a kiełbasę pokrój i wrzuć na gorący tłuszcz. W tym samym czasie posiekaj kawałek papryczki chili i dodaj do kiełbasy wraz z posiekaną cebulką i chili. Dopraw wszystko oregano, przesmaż przez kilka minut. Dolej czerwone wino i koncentrat pomidorowy, a także pomidory z puszki. Sos wzbogać teraz posiekanymi oliwkami oraz pieprzem i solą. Możesz dorzucić odrobinkę cukru. Sos powinien gotować się przez 5-10 minut.

Do naczynia żaroodpornego wlej makaron i wymieszaj dokładnie z sosem. Wierzch zapiekanki z makaronem i kiełbasą posyp wytrawną kruszonką. Wstaw danie do piekarnika, nagrzanego do 200 stopni i piecz przez około 20 minut.