Zapiekanka z kurczakiem to sycąca potrawa, która doskonale sprawdza się, gdy chcemy przygotować danie ze składników pozostałych w lodówce z poprzedniego dnia. Przyrządzona na bazie ryżu, makaronu lub z dodatkiem talarków ziemniaka ciekawie łączy się z warzywami i kurczakiem. To jednogarnkowe danie jest proste i niewymagające – ulubiony sos i zioła wzbogacają całość – sprawdź nasze przepisy na zapiekankę z kurczakiem!

Zapiekanka z makaronem i kurczakiem: przepis

Oto składniki na zapiekankę z makaronem i kurczakiem:

pieczona pierś z kurczaka

butelka passaty pomidorowej

3 szklanki makaronu typu świderki

szklanka startego sera żółtego

Jak zrobić zapiekankę z makaronem i kurczakiem?

Rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni Celsjusza. Rozdrabniamy pierś z kurczaka i łączymy z passatą pomidorową. Przekładamy do naczynia żaroodpornego wysmarowanego uprzednio tłuszczem. Całość posypujemy startym żółtym serem i zapiekamy przez 20 minut. Tak przygotowaną zapiekankę z kurczakiem możemy podawać z ulubionymi duszonymi warzywami.

Zapiekanka z kurczakiem i warzywami: przepis

Oto składniki na zapiekankę z kurczakiem i warzywami:

ugotowana pierś z kurczaka

3 średnie marchewki

3 ziemniaki

szklanka wywaru mięsnego

pół szklanki śmietany

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić zapiekankę z kurczakiem i warzywami?

Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Pierś z kurczaka rozdrabniamy. Marchewkę i ziemniaki kroimy na mniejsze kawałki. Przesypujemy do głębokiego naczynia żaroodpornego i zalewamy śmietaną z wywarem mięsnym. Doprawiamy solą i pieprzem. Całość zapiekamy przez około godzinę. Tak przygotowaną zapiekankę z kurczakiem podajemy na ciepło z ulubionym sosem.

Zapiekanka z kurczakiem i ryżem: przepis

Oto składniki na zapiekankę z kurczakiem i ryżem:

2 łyżki masła

2 ząbki czosnku

pół opakowania mrożonych brokułów

ugotowana pierś z kurczaka

szklanka ryżu

średni pomidor

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 szklanki wywaru mięsnego

pół szklanki śmietany

garść startego sera

Jak zrobić zapiekankę z kurczakiem i ryżem?

Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Na gorącej patelni rozprowadzamy masło i podsmażamy wyciśnięty przez praskę czosnek. Wykładamy brokuły i kurczaka i podsmażamy. Kroimy pomidor na mniejsze kawałki. Do całości dosypujemy ryż i mieszamy. Przekładamy mieszanką do naczynia żaroodpornego i doprawiamy solą i pieprzem. W osobnym naczyniu łączymy śmietanę, ser i wywar mięsny i dolewamy do reszty. Zapiekankę z kurczakiem przykrywamy folią aluminiowa i robimy małe nacięcia. Zapiekamy przez 25 minut. Tak przygotowane danie możemy podawać z sosem czosnkowym lub pomidorowym.

