Zapiekanka z kurczakiem to doskonały pomysł na wykorzystanie kawałków kurczaka pozostałych po gotowaniu rosołu. Idealnie smakuje na bazie talarków ziemniaków, makaronu lub ryżu. Możemy wykorzystać sezonowe warzywa, które doskonale łączą się z kurczakiem. Sprawdź nasze przepisy na sycącą zapiekankę z kurczakiem!

Zapiekanka gyros

Oto składniki na zapiekankę gyros:

200 g kurczaka z udka i korpusu

2-3 ząbki czosnku

szczypta słodkiej papryki

szczypta papryki chili w proszku

szczypta soli

szczypta pieprzu

150 g makaronu świderki

garść startego żółtego sera

małe opakowanie śmietany 12 %

posiekana pietruszka

Jak zrobić zapiekankę gyros?

Kurczaka dokładnie oskubujemy z resztek mięsa i przekładamy do miski. Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, paprykę w proszku, sól oraz pieprz. Podsmażamy na rozgrzanej patelni do zarumienienia. Makaron gotujemy w osolonej i wrzącej wodzie al dente. Przekładamy warstwami do żaroodpornego naczynia i zapiekamy pod mieszanką startego sera i śmietanki. Pieczemy przez 20 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. Tak przygotowana zapiekanka doskonale smakuje z dodatkiem posiekanej pietruszki.

Zapiekanka z kurczakiem i warzywami

Oto składniki na zapiekankę z kurczakiem i warzywami:

kawałki kurczaka z rosołu

średnia cukinia

papryka żółta

papryka zielona

szczypta soli

szczypta pieprzu

garść startego sera żółtego

4-5 dużych ziemniaków

Jak zrobić zapiekankę z kurczakiem i warzywami?

Kawałki kurczaka z rosołu przekładamy do miski. Doprawiamy solą i pieprzem. Cukinię i paprykę kroimy na cienkie paseczki. Ziemniaki natomiast w talarki. Wszystko układamy do naczynia żaroodpornego i zapiekamy w nagrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza przez 30 minut. Tak przygotowaną zapiekankę podpiekamy pod pierzynką z tartego sera żółtego.

Zapiekanka z kurczakiem i makaronem

Oto składniki na zapiekankę z kurczakiem i makaronem:

kawałki kurczaka

pół opakowania makaronu świderki

szklanka mleka

mąka

szczypta soli

szczypta pieprzu

średnia cebula

papryka czerwona

Jak zrobić zapiekankę z kurczakiem i makaronem?

Kawałki kurczaka podsmażamy na rozgrzanej patelni i doprawiamy solą i pieprzem. Następnie gotujemy makaron we wrzącej i osolonej wodzie al dente. Cebulę siekamy i podsmażamy na złoty kolor. Kroimy paprykę w kostkę. Przekładamy składniki do naczynia żaroodpornego i zapiekamy pod beszamelem w rozgrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza przez 30 minut.

