Stopień trudności: Średnie

Składniki:

25 dag porów pokrojonych w cienkie plasterki

15 dag poszatkowanej kapusty

15 dag mrożonego groszku

starta skórka z cytryny

2 łyżki oliwy

2 łyżki posiekanego świeżego estragonu

łyżka posiekanych listków mięty

2 jajka

4 łyżki chudego jogurtu naturalnego

10 dag sera żółtego (np. gruyere) pokrojonego w kostkę

opakowanie ciasta filo

sól

pieprz

Przygotowanie:

1. Wymieszaj skórkę z cytryny z oliwą i odstaw na 5 minut.

2. Wlej połowę tej oliwy do dużego rondla.

3. Wrzuć pory, kapustę, groszek, estragon i miętę.

4. Starannie wymieszaj warzywa z oliwą, przykryj i duś na małym ogniu ok. 5 minut, mieszając od czasu do czasu, aż skurczą się i lekko zmiękną.

5. Warzywa dopraw solą i pieprzem, przełóż do formy o średnicy 20 cm.

6. Rozgrzej piekarnik do temp. 220 st. C.

7. Jajka ubij z jogurtem.

8. Dopraw solą i pieprzem, dodaj ser gruyere (lub inny żółty).

9. Wlej do warzyw i lekko wymieszaj.

10. Płat ciasta filo posmaruj bardzo lekko odrobiną pozostałej aromatyzowanej oliwy.

11. Ciasto ułóż na warzywach, starannie zawijając krawędzie pod spód.

12. Posmaruj resztę płatów ciasta filo oliwą i ułóż je na wierzchu nasmarowaną stroną do góry, ściskając, żeby powstały fałdki równomiernie rozmieszczone na powierzchni ciasta.

13. Zapiekankę luźno przykryj folią aluminiową i wstaw do piekarnika nagrzanego do temp. 170 st. C na mniej więcej 10 minut.

14. Zdejmij folię i piecz jeszcze 10-15 minut, aż ciasto zrobi się chrupiące i przyrumienione.

15. Podawaj natychmiast.