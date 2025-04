Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

200 g makaronu

2 jajka

100 g tartego żółtego sera

1 łyżeczka tymianku

100 g upieczonej papryki bez skóry

100 g cukinii

2 łyżki koncentratu pomidorowego

Na pulpeciki:

400 g mielonego mięsa (np. z kurczaka)

1 cebula

2 łyżki kaszy manny

1 jajko

bułka tarta

olej

sól

pieprz

Przygotowanie:

1. Cebulę posiekaj, dodaj jajko, mięso i kaszę, wymieszaj.

2. Dopraw solą i pieprzem.

3. Formuj klopsiki wielkości orzecha i smaż na oleju.

4. Makaron ugotuj na półmiękko.

5. W misce wymieszaj jajka, połowę sera, pokrojoną paprykę i cukinię, koncentrat pomidorowy oraz tymianek.

6. Połącz z makaronem.

7. Formę do zapiekanek posmaruj olejem i obsyp bułką.

8. Na dno formy wyłóż masę makaronową.

9. Na nią połóż klopsiki i posyp pozostałym serem.

10. Całość zapiekaj ok. 25 minut w piekarniku rozgrzanym do temp. w 180 st. C.