Zapiekane kluski śląskie ze śmietanką i szpinakiem to wariacja na temat tradycyjnych dań kuchni polskiej. Kluski śląskie i skwarki połączone smakiem delikatnej śmietanki i zapiekane w piekarniku idealnie oddają to, co można nazwać kwintesencją naszych polskich potraw. Masz ochotę na taką zapiekankę? Obejrzyj, jak przygotowuje ją Kasia i... do dzieła!

Reklama