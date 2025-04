Czas przygotowania: 30 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

opakowanie makaronu spaghetti, cena 3 zł,

5-6 filetów anchois (pół puszki), cena 2,50 zł,

2 ząbki czosnku, cena ok. 50 gr,

natka pietruszki, cena ok. 2 zł,

50 ml soku z cytryny,

5 łyżek oliwy z oliwek,

4 łyżki bułki tartej,

kilka orzeszków pinii (opcjonalnie),

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

Włosi wiedzą co to prostota! Spaghetti smażone na oliwie razem z filetami anchois i bułką tartą to jeden z najbardziej znanych włoskich przepisów na makaron. Jest tani i prosty w przygotowaniu. To doskonały pomysł na szybki obiad dla całej rodziny!

Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Musi być al dente! Na patelni rozgrzej 2 łyżki oliwy z oliwek i podsmaż bułkę tartą na złoto. Zdejmij z patelni i przełóż do miseczki. Wlej na patelnię resztę oliwy, dodaj pokrojony w cienkie plasterki czosnek i drobno posiekane filety anchois. Dorzuć makaron i wlej sok z cytryny. Całość dokładnie wymieszaj. Makaron podawaj posypany natką pietruszki. Możesz dodać również na wierzch kilka orzeszków pinii.

