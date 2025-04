Wołowina po syczuańsku to dosyć pikantne danie, które jednak możemy nieco "złagodzić", dodając trochę mniejszą ilość chili i sosu słodko-pikantnego. To danie najlepiej serwować z makaronem ryżowym lub po prostu zwykłym ryżem. Wybierz kawałek dobrej wołowiny - to od jakości mięsa zależy w ogromnym stopniu smak tego dania!

Składniki na wołowinę po syczuańsku to:

makaron ryżowy,

250 g polędwicy wołowej,

zielona papryka,

czerwona papryka,

szczypiorek lub kolendra,

2 marchewki,

2 łyżki sosu sojowego,

1 łyżka octu jabłkowego,

2 łyżeczki skrobi kukurydzianej lub ziemniaczanej,

1/2 łyżeczki chili w płatkach,

2 ząbki czosnku,

1/2 łyżeczki oleju sezamowego,

1-3 łyżek sosu słodko-ostrego,

1 łyżeczka skrobi,

1-2 łyżeczki brązowego cukru,

sól,

pieprz,

odrobina wody.

Polędwicę wołową pokrój w cieniutkie plasterki. Wymieszaj łyżkę sosu sojowego z octem i łyżeczką skrobi, dodaj także chili. Wszystko razem zmieszaj, a powstałą marynatą zalej mięso. Pokrój warzywa - papryki w paseczki, a marchewkę w słupki (możesz również zetrzeć ją na tarce o grubych oczkach). Posiekaj także szczypiorek.

Wymieszaj olej sezamowy, sos słodko-ostry, łyżeczkę skrobi, łyżkę sosu sojowego i brązowy cukier. Powstanie pyszny sos! Dodaj do niego także 2 łyżki wody. Na rozgrzaną patelnię wlej łyżkę oleju, najlepiej rzepakowego. Gdy tłuszcz się rozgrzeje, przełóż na niego wołowinę. Kiedy mięso się podsmaży, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i wszystkie warzywa. Po chwili całość zalej sosem i przez kilka minut przesmaż.

Makaron ryżowy lub ryż przygotuj według instrukcji na opakowaniu. Serwuj z mięsem i warzywami! Wołowina po syczuańsku to orientalne danie, które pochodzi z Chin. Z pewnością ci posmakuje!