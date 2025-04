Posiłek we włoskim stylu jest świetnym pomysłem na spędzanie czasu z bliskimi. Nowe przekąski od Subway idealnie sprawdzą się podczas wieczorów filmowych z przyjaciółmi czy kolacji z rodziną.

Supreme Pizza Wrap to propozycja dla osób, dla których na pizzy nigdy nie ma zbyt dużo mięsa. Duża tortilla wypełniona po brzegi stekiem, bekonem i pepperoni w towarzystwie pysznego sera i świeżych warzyw – cebuli, papryki, oliwek oraz jalapenos.

A co z osobami, które nie mogą się zdecydować, czy mają większą ochotę na pizzę czy sandwicha? Dlaczego nie cieszyć się nimi jednocześnie? Chicken Pizziola Sub to pyszny kawałek Włoch w chrupiącym i aromatycznym pieczywie. Możliwość skomponowania własnego suba i szeroki wybór składników sprawi, że każdy z pewnością odnajdzie swój ulubiony smak.

Na nieco mniejszy głód Subway proponuje chrupiącą przekąskę prosto z pieca - Margherita Toastie z sosem marinara, pomidorami, mozzarellą i oregano!

Pepperoni Sub Ciabatta, czyli chrupiące włoskie pieczywo ciabatta z sosem marinara, pepperoni, serem i warzywami. Całość posypana aromatycznym oregano sprawi, że fani pizzy będą zachwyceni.

Różnorodność i możliwość skomponowania własnych dań zawsze wyróżniały Subway na tle innych restauracji. Świeże składniki i bogate menu sprawiają, że każdy odnajdzie coś dla siebie. Marka nie zapomina także o osobach, które unikają w swojej diecie mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Pozycje wegetariańskie i wegańskie stanowią obecnie aż 24% całego menu. To sprawia, że każdy z łatwością może cieszyć się smakiem Subway.