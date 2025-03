Czas przygotowania: 45

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

500 g mąki,

łyżka oleju,

sól i pieprz do smaku,

gorąca woda,

150-200 g grzybów suszonych,

3 cebule.

Przygotowanie:

Suszone grzyby zalej wodą i zostaw na całą noc. Następnego dnia grzyby ugotuj do miękkości - najlepiej w wodzie, którą były zamoczone, wtedy będą mieć najwięcej smaku. Wystudź grzyby i drobno posiekaj. Cebulę bardzo drobno poszatkuj i przesmaż. Do cebuli dodaj grzyby i duś razem przez kilka minut. Dopraw do smaku pieprzem i solą. Przesiej mąkę na stolnicę. W mące zrób dołek i wsyp do niego szczyptę soli. Wlej także olej i trochę wody. Wyrabiaj ciasto, dolewając wodę – tyle, ile mąka będzie w stanie wchłonąć. Ciasto wyrabiaj, dopóki nie będzie zwarte i elastyczne. Rozwałkuj ciasto i wycinaj kółeczka (np. kieliszkiem). Na każde kółko nałóż trochę farszu. Zawijaj, a następnie zlepiaj końce ze sobą. Gotuj uszka w osolonym wrzątku przez 3 minuty od wypłynięcia. Podawaj gotowe uszka z wigilijnym barszczem.

fot. Jak lepić uszka do barszczu/Adobe Stock, Dar1930

Jak lepić uszka z grzybami: praktyczne wskazówki

Uszka z grzybami w czerwonym barszczu to chyba jedna z ulubionych 12 potraw wigilijnych większości Polaków. Co roku gości na prawie każdym stole i co roku smakuje równie dobrze.

To, jak się lepi uszka, ma duże znaczenie dla smaku tego wigilijnego dania. Uszka z grzybami powinny być jak najmniejsze - dzięki temu w każdym kęsie będziesz czuć smak nadzienia i barszczu.

Jeśli uszka do barszczu będą zbyt duże lub ich końce nie będą sklejone, trudno będzie nabrać je na łyżkę i mogą rozpaść się podczas gotowania.

Tradycyjny barszcz czerwony robi się na zakwasie i podaje się go z uszkami. Zgodnie z tradycją, do niektórych uszek można włożyć monetę lub orzech włoski. Ten, kto znajdzie pieniądze, może w nadchodzącym roku spodziewać się wzbogacenia, a ten, kto znajdzie orzech, będzie cieszył się doskonałym zdrowiem.

Uszka to jednak nie jedyny dodatek, który doskonale pasuje do barszczu. Niektórzy decydują się na przygotowanie klusek, krokietów lub wigilijnych pasztecików. Bardzo interesującym i prostym do zrobienia dodatkiem, jest też specjał kuchni rosyjskiej, czyli kulebiak z kapustą i grzybami.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.12.2013.

