Reklama

Choć teraz parzybroda – obok ślepych ryb (zupy ziemniaczanej), kluchów na łachu (pyz drożdżowych) czy pyrów z gzikiem (ziemniaków z twarogiem) – jest jednym z najważniejszych dań kuchni wielkopolskiej, to powstała ponoć w okolicach Częstochowy. To jednak właśnie w Poznaniu i okolicach tak dobrze się przyjęła, że że zrosła się z tym regionem już na zawsze. Jak z każdą potrawą regionalną, także i w tym przypadku mamy różne przepisy na to samo danie. Jedni robią parzybrodę z kapusty włoskiej, inni z białej, jedni dodają do niej boczek, żeberka lub podsmażoną kiełbasę, drudzy wybierają wersję postną, a jeszcze inni wzbogacają ją pokrojonymi pomidorami lub przecierem pomidorowym. Zawsze jednak parzybroda powinna być zupą sycącą, gęstą, z ziemniakami.

My proponujemy parzybrodę w wersji jarskiej, bo taka właśnie pierwotnie przyrządzana była najczęściej. Warto wiedzieć: zupa ta znajduje się na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa.

Parzybroda

Składniki na 6 porcji:

3/4 główki kapusty (białej lub włoskiej)

włoszczyzna

8 ziemniaków

cebula

łyżka masła

liść laurowy

3 ziarna ziela angielskiego

3 ziarna pieprzu

sól

pieprz

pęczek koperku

Przygotowanie:

1. Włoszczyznę obierz, pokrój na kawałki, włóż do garnka. Kapustę poszatkuj, dodaj do włoszczyzny. Włóż liść laurowy, dodaj ziele angielskie, ziarna pieprzu. Zalej ok. 2 litrami wody.

2. Gotuj na wolnym ogniu około 25 minut. Ziemniaki obierz, pokrój na równe kawałki. Włóż do zupy. Gotuj razem jeszcze ok. 15 minut, aż ziemniaki będą miękkie.

3. Cebulę obierz, pokrój w drobną kostkę i usmaż na jasnozłoty kolor na maśle. Pod koniec gotowania dodaj do zupy.

4. Na koniec zupę dopraw do smaku solą i pieprzem. Przed podaniem posyp posiekanym koperkiem.

Parzybrodę tradycyjnie podawało się z chlebem – wtedy wystarczała za cały obiad, nawet najbardziej spracowanym żniwiarzom. Dziś też warto podać ją z kromkami np. razowca.

Jeśli bardzo chcesz podać parzybrodę z mięsem, ugotuj najpierw na nim wywar (np. na żeberkach)- po czym w wywarze tym ugotuj warzywa z kapustą. Przed podaniem kawałki ugotowanego mięsa włóż z powrotem do zupy.

Zasmakowała ci parzybroda? Przygotuj też nasz kapuśniak z młodej kapusty.

Czytaj też:

Dietetyczna zupa z kapusty

Reklama

Kapuśniak na 8 sposobów